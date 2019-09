Košice sa zapoja do Európskeho týždňa mobility: V MHD sa odveziete zadarmo

Rôznymi podujatiami či bezplatným cestovaním mestskou hromadnou dopravou (MHD) s platným vodičským preukazom sa mesto Košice zapojí do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa začína v pondelok (16. 9.). Informuje o tom na svojej webovej stránke.

"Na rozdiel od minulosti už bezplatné cestovanie v prostriedkoch MHD počas týždňa mobility nebude viazané na platný technický preukaz od automobilu. V týždni od 16. do 22. septembra podporí Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) myšlienku ochrany životného prostredia tým, že premiérovo umožní bezplatné cestovanie všetkým vodičom a vodičkám s platným vodičským preukazom," uvádza.

Zároveň pripomína, že počas Svetového dňa bez áut budú v nedeľu 22. septembra môcť bezplatne cestovať MHD všetci cestujúci - bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú vodičský preukaz. Bezplatné cestovanie sa týka aj vozidiel nočných liniek.

Program Európskeho týždňa mobility v Košiciach sa začne v pondelok (16. 9.) tradične súťažou pod názvom Kto skôr? Svoju rýchlosť si zmerajú autobus, električka, auto, bicykel a kolobežka. Zraz je o 7.25 h na zastávke Spoločenský pavilón, odkiaľ všetky dopravné prostriedky pôjdu na Námestie osloboditeľov. "Úlohou všetkých súťažiacich je čo najskôr sa dostať do cieľa. Vyhodnotenie súťaže bude pri pomníkoch na Námestí osloboditeľov," spresnil magistrát.

Do rôznorodých aktivít sa bude môcť verejnosť zapojiť aj počas posledného dňa tohtoročnej kampane. Na svoje si prídu cyklisti, bežci, milovníci kolieskových korčúľ i šliapacích kár. Postavená bude pump-tracková dráha, detské dopravné ihrisko, cyklistická poradňa aj servis. V nedeľu 22. septembra bude preto Komenského ulica od križovatky so Strojárenskou až po križovatku po Watsonovu ulicu v oboch smeroch od 9.00 h do 16.00 h úplne uzavretá, a to pre akúkoľvek dopravu. Výnimkou bude historická električka, ktorá bude premávať po Komenského ulici v rámci kyvadlovej dopravy pre návštevníkov podujatia. Európsky týždeň mobility v Košiciach ukončí v rovnaký deň Polmaratónska cyklojazda po trati Medzinárodného maratónu mieru.

Cieľom kampane je motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, čím by sa znížilo množstvo vypúšťaných emisií do ovzdušia a zlepšila sa jeho kvalita. Vlani sa do Európskeho týždňa mobility zapojilo celkom 2792 zaregistrovaných samospráv z 54 krajín. Na Slovensku sa v minulom roku do kampane pridalo spolu 54 miest a obcí.