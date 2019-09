Spartak bol na Belasých prikrátky: V odvekom derby sa teší Slovan

Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom 154. derby 8. kola Fortuna ligy 2019/2020 na Tehelnom poli nad Spartakom Trnava 2:0.

O víťazstve "belasých" rozhodli góly slovinského reprezentačného útočníka Andraža Šporara a Srba Dejana Dražiča.

Zverenci trénera Jána Kozáka ml. tak dobre zareagovali na predchádzajúcu prehru 2:5 z ihriska Dunajskej Stredy. V tabuľke sú na druhom mieste a na lídra zo Žiliny strácajú bod.

ŠK Slovan Bratislava - Spartak Trnava 2:0 (1:0)

Góly: 20. Šporar, 90.+ Dražič. Rozhodovali: Chmura - Benko, Hrčka, ŽK: Daniel, Rabiu, Medveděv - Sobczyk, Mesík, ČK: 46. Mesík (Trnava), 14.933 divákov.

Slovan: Greif - Medveděv, Abena, Božikov, Vernon - Ljubičič, Rabiu (77. de Kamps) - Daniel (66. Dražič), Holman (82. Nono), Moha - Šporar

Trnava: Rusov - Diogo, Mesík, Mitrea, Lovat - Dangubič (70. Mihálek), Halilovič (82. Gamboš) - Oršula (49. Menich), Tešija, Tavares - Sobczyk

Na druhej strane sa v 5. minúte prebojoval do šestnástky Medveděv, spadol, no pokutový kop sa nepískal. Potom to trikrát strelecky skúsil hosťujúci Lovat, najnebezpečnejší bol jeho prvý pokus, ktorý Greif vyrazil na roh. V 18. minúte sa do brejku dostal Moha, ale nič z toho nebolo. No už o dve minúty stratil v strede poľa loptu Oršula a domáci chybu potrestali, keď Šporar vycvičil stred trnavskej obrany a obstrelom k ľavej tyčke otvoril skóre. Po polhodine sa dostal do zakončenia hosťujúci Dangubič, ale jeho strelu domáci obrancovia opäť zblokovali. Slovan mal príležitosť aj z priameho kopu, ale Moha netrafil bránu v 33. minúte. Obe mužstvá sa snažili agresívnou hrou ovládnuť stred poľa, čisté šance však dobre pracujúce obrany neumožnili.

Hneď v 46. minúte fauloval pri čiare hosťujúci stopér Mesík Šporara a po druhej žltej karte videl aj červenú. Slovan sa do súpera zahryzol a Ljubičič napálil v 51. minúte brvno Rusovovej brány. Kotol domácich fanúšikov potom zahádzal bránku hostí, takže sa chvíľku nehralo. Z kotla hostí zasa pred Greifovu bránku dopadla svetlica, opäť sa na pár okamihov hra zdržala. "Belasí" sa v početnej prevahe usadili na polovici hostí, ktorých obrana ale odolávala. V 67. minúte sa cez stred trnavskej defenzívy pretlačil Holman, nedokázal však už zakončiť. Potom v 71. minúte kopol nebezpečne priamy kop Moha, Rusov ale skvele vyrazil. V záverečnej desaťminútovke Slovan začal brániť výsledok a výhru v nadstavenom čase spečatil z brejku striedajúci Dražič.