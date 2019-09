Silvia Kucherenko je z jednej veci na Slovensku znechutená: Drsný odkaz kompetentným!

Tá hádam dokáže všetko! Modelka Silvia Kucherenko (37) nemá problém pustiť sa do hocičoho. Z jej aktivít či života ľudia častokrát len otvárajú ústa. Tentoraz si zaspomíname na jej dovolenku v exotike. Silvia totiž s rodinou navštívila Singapur a, samozrejme, s kamerou sa vybrala na obhliadku tohto krásneho miesta a razom sa z nej stala sprievodkyňa. Ale nebola by to Silvia, keby svoj výklad a vedomosti o Singapure neprifarbila perličkami...