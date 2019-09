Boj ekologických aktivistov s obcou pri Domaši pokračuje: Rozšíria skládku pri rekreačnom stredisku?

Pri Domaši chcú rozšíriť skládku komunálneho odpadu. Ekologickí aktivisti protestujú. Obec, v katastri ktorej skládka leží, však rozšírenie víta. Majitelia skládky tvrdia, že ide o konkurenčný boj.

Predstavitelia občianskeho združenia Zelená pre obce pre TASR uviedli, že skládka zhorší životné prostredie. „Rozšírenie skládky o viac ako 175 000 kubických metrov má byť neďaleko Domaše. Zápach, rozfúkané smeti sú realitou už dnes. Pripomienkujeme nárast dopravy, vplyv na ceny nehnuteľností, ohrozenie živočíchov - aj to vtáctvo môže byť ohrozené odpadom. Žiadame o vypracovanie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie,“ vyjadril sa predseda združenia René Fabini pred niekoľkými dňami.

Či sa skládka rozšíri, zatiaľ nie je jasné. Situáciu posudzujú vo Vranove nad Topľou, to však ešte nebolo uzatvorené. Michal Flešár, starosta Holčíkoviec vraví, že koniec skládky by pre obec znamenal veľké ťažkosti. „Stúpli by nám náklady.Keby sme mali platiť odvoz do vzdialenosti 60 km, ohrozilo by to niektoré služby pre obyvateľov,” vysvetľuje starosta.

Konateľ Remopelu František Onderčo, ktorý skládku prevádzkuje, hovorí o útoku konkurencie. „Kapacita bola vyčerpaná. Požiadali sme o rozšírenie. Ide o konkurenčný boj. Mali sme najnižšie ceny na Slovensku. Za tonu odpadu 27 € a konkurencia už zvýšila ceny na 45 €,” uzavrel.