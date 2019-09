Legendárny hokejista sa rozlúčil s kariérou: Škoda, že to Kroták neskúsil v zámorí!

Rozlúčka vo veľkom štýle! Reč je o legendárnom útočníkovi Arném Krotákovi (47), ktorý v piatok 13. absolvoval na popradskom štadióne rozlúčkový exhibičný duel s tradičnou 13-kou na drese.

Pamätný dres na pamiatku mu odovzdal šéf hokejového zväzu a ďalšia naša legenda Miroslav Šatan (44)!

Naša hokejová legenda sa s ligovým hokejom a profesionálnou kariérou rozlúčila po takmer tridsiatich rokoch. Rozhodnutie definitívne zavesiť profesionálne korčule na klinec prišlo u Arného Krotáka už v novembri minulého roku.

„Po zranení kolena bola moja rehabilitácia omnoho dlhšia a zložitejšia. Vek sa jednoducho nedá oklamať. Tak som si povedal, že končím. No pri hokeji určite chcem ostať, najradšej ako tréner,“ prezradil Novému Času hokejový rekordman. Aj keď s kariérou skončil už pred rokom, jeho oficiálna rozlúčka prišla až teraz. Pôvodne to malo byť v piatkovom ligovom zápase Popradu proti Bystrici, ale nakoniec urobil Kroták samostatný zápas. Jeho výber vyhral 10 : 8 a Kroták strelil na rozlúčku aj tri góly.

„Bol to krásny zápas, pekná rozlúčka, všetci, čo sme tu hrali, sa vlastne lúčime, alebo sme sa rozlúčili s hokejom. Čo sa týka Arného, bol to super hráč, no škoda, že to neskúsil v zámorí,“ konštatoval bývalý spoluhráč Krotáka v Poprade – obranca Rado Suchý.

„Tak, a definitívne som skončil! Jedno veľké ďakujem pre všetkých fanúšikov a divákov. Som šťastný, že sem toľkí prišli, a som poctený, že prišli aj hokejisti, s ktorými som na ľade strávil desiatky rokov. Priznám sa, že sa mi tisnú slzy do očí,“ povedal po zápase Kroták a na ľad vyšiel so svojím najmladším päťročným synom Andresom. „Mám štyri deti, troch chlapcov a jedno dievča, ale až Andres sa ukazuje, že by mohol pokračovať v mojich šľapajach,“ dodal.