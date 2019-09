Hrbatý neskrýva spokojnosť: Urobil som tie správne rozhodnutia

Kapitánovi slovenského daviscupového tímu Dominikovi Hrbatému sa pred duelom so Švajčiarskom vyplatia "mravčia práca".

Šéf slovenskej lavičky tušil, že Helvéti prídu do Bratislavy bez dvoch najväčších hviezd Rogera Federera i Stana Wawrinku a tak najväčšiu pozornosť upriamil na Henriho Laaksonena. Jeho hru dobre prečítal a Andrejovi Martinovi s Norbertom Gombosom dal taktické pokyny, ktoré na súpera platili.

"Ešte pred Davis Cupom som mal dilemu, koho zobrať do tímu. Bolo tam päť vyrovnaných singlistov a mal som šťastie, že som vybral tých najlepších. Mal som veľkú možnosť pozrieť si zápasy Laaksonena, videl som ich sedem alebo osem. Jeho hru som mal prečítanú, na základe mojich poznatkov som urobil tie správne rozhodnutia a proti nemu som postavil Martina s Gombosom. Daviscupový duel sa začína už niekoľko týždňov predtým, čo mnohí ľudia nevidia. Kapitán musí sledovať súperov a rozanalyzovať ich hru. Teší ma, že zvolená taktika na švajčiarsku jednotku platila," uviedol Hrbatý.

Slováci budú v marci opäť bojovať o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v Madride. "V tomto roku nám to ušlo veľmi tesne, vo februári sme prehrali 2:3 doma s Kanadou, ktorá má vo svojom strede dvoch hráčov z Top 20 Denisa Shapovalova a Felixa Augera Aliassimea. Myslím si, že náš tím je veľmi dobre vyskladaný, chlapci sa na seba tešia. Záleží, či sa im stretne forma. Martin Kližan hral teraz slabšie, no ďalší štyria chalani podali vynikajúce výkony. Na Švajčiarov to stačilo, no ťažko povedať, či by sme uspeli proti tímom, ktoré disponujú hráčmi z elitnej desiatky. Ani za mojej éry sme stále nežali úspechy. Zišlo sa nám to raz za sedem rokov a postúpili sme do finále. Dôležité je, že chalani majú motiváciu a nemusím ich prehovárať, aby prišli reprezentovať."