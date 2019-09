Matovič odstúpil od koalície s progresívcami: Drsné slová o homosexuáloch a drogách

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nevstúpi do žiadnej koalície, ktorá bude propagovať registrované partnerstvá homosexuálov, adopcie detí homosexuálmi, liberalizáciu drogovej politiky, rušenie sociálnych opatrení alebo zmenu prístupu k nelegálnej migrácii.

Uviedol to na brífingu líder hnutia Igor Matovič. Tieto témy totiž podľa neho môžu odradiť veľké množstvo voličov, ktorí by inak podporili zmenu. „Chceme týmto nastaviť kompas aj iným demokratickým stranám,“ povedal Matovič.



„V parlamentných voľbách v roku 2020 sa bude počítať každý jeden hlas,“ povedal Matovič s tým, že presadzovanie spomenutých tém môže od účasti na voľbách odradiť napríklad konzervatívcov, sociálne cítiacich alebo ľudí citlivých na migráciu. Propagáciu týchto tém by podľa neho môže tiež zneužiť Smer-SD. „Nepriateľ, keď má voči vám nejaké zbrane, tak mu tie zbrane vyhodíme z rúk. Čo je na tom nefér?,“ povedal s tým, že strany by v záujem vytvorenia vlády mali aspoň dočasne vzdať „dielčích ideologických záujmov“. „V tomto prípade je správne povedať, odložme ideologické spory bokom,“ uviedol Matovič s tým, že akútnymi problémami Slovenska sú momentálne napríklad previazanosť mafie na štát, kupčenie s rozsudkami súdov alebo to že ľudia umierajú na odvrátiteľné úmrtia.



Poslanec Ján Budaj ho doplnil, že pre „dvíhanie ideologických zástav“ vydržala napríklad vláda Ivety Radičovej pri moci len jeden a pol roka. Kým sa podľa neho podarí „zrekonštruovať Slovensko“, strany by si v oblasti kultúrnych vojen mali dať „time out“.