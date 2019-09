Hnev trénera slovenskej volejbalovej reprezentácie: Toto je možné iba v Belgicku a Holandsku

Slovenskí volejbaloví reprezentanti splnili na ME v Belgicku čiastkový cieľ, ktorý si dali pred odchodom na šampionát. Oba kľúčové zápasy proti Španielsku a Rakúsku zvládli, dva triumfy za sebou dokázali na ME získať iba po tretí raz v histórii. Po prvý raz v roku 1997 v Holandsku a potom v roku 2011 v Prahe, kde dokonca vybojovali tri víťazstvá po sebe.

Tréner Andrej Kravárik priznal, že v oboch dueloch boli jeho hráči pod veľkým tlakom, ktorý by mal pred ďalšími zápasmi v skupine opadnúť. Slováci ich už neodohrajú v Bruseli, ale v 50 km vzdialených Antverpách. Odcestovali do nich hneď po sobotňajšom zápase s Rakúskom.

V tabuľke má Slovensko päť bodov za víťazstvá 3:2 nad Španielskom a 3:1 nad Rakúskom. Pred odchodom na ME tréner priznal, že práve úvodné zápasy sú pre jeho zverencov kľúčové a sústredili sa práve na ne. "Ešte nie je nič isté, Španieli aj Rakúšania majú pred sebou ďalšie zápasy. My sme s oboma súpermi počítali s víťazstvami. So Španielskom sme to mali rozohrané na tri body, ale v konečnom dôsledku som rád, že to vyšlo aspoň za dva. Preto bolo veľmi dôležité získať všetky body proti s Rakúskom. Čakajú nás teraz tri družstvá, ktoré sa pohybujú na špici európskeho volejbalu. Ideme do toho s pokorou. Na takéto zápasy sa musíme tešiť, môžu nám veľa dať. Poviem to otvorene, aj keby sme všetky tri prehrali, musíme sa na ne tešiť," uviedol Kravárik.

Slovákov už v nedeľu večer o 18.30 h čaká tretí tím z uplynulých ME Srbsko, po pondelňajšom voľnom dni sa stretnú v utorok proti Belgicku a boje v B-skupine ukončia v stredu zápasom proti Nemecku. "Tým, že sme proti Španielsku zobrali iba dva body, sa nemôžeme spoliehať na favoritov. Chceme zabrať aj proti nim. Myslím si, že sa musíme pobiť o dobrý výsledok a neísť tie zápasy iba odohrať. Musíme sa snažiť bodovať," povedal smečiar Tomáš Kriško.

Kravárik po triumfe nad Rakúskom rozprával v mix zóne veľmi oduševnene. Ako sám priznal, tlak pred úvodnými duelmi bol nesmierne veľký. "Chalani boli pod obrovským tlakom a opadla z nás veľmi veľká ťarcha. To si ani neviete predstaviť. Nehrali len proti súperovi, ale hrali s tlakom, aj čo sa týka mňa, tímu, celého slovenského volejbalu. Teraz to opadne. Samozrejme, nechcem, aby to bolo vybíjanie nevinných ovečiek, musíme sa snažiť o čo najlepší volejbal a ísť do maximálneho rizika. Ak by sa nám podarilo získať set, bolo by to nesmierne dôležité."

V Lotto Aréne v Antverpách si Slováci nestihnú zatrénovať, do dejiska ďalších zápasov cestovali hneď po dueli s Rakúskom. Pôvodne však mali ísť až v nedeľu ráno, teda v deň zápasu so Srbskom, no tréner Kravárik si "vydupal" neskorý nočný presun. "Veľmi ma to nahnevalo a toto je možné iba v Belgicku a Holandsku. Ja som chcel, aby sme mohli odísť hneď po zápase, aby sme sa ubytovali a oddýchli si. Bolo mi jedno, že prídeme do hotela neskoro v noci. Naozaj som preto strašne nahnevaný," dodal na záver Kravárik.