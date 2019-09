Hrôzostrašné zranenie mladého futbalistu Michaloviec: Okamžite putoval na operačný stôl

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zaplatili vysokú daň za víťazstvo nad AS Trenčín 2:1 v 8. kole Fortuna ligy. Na dlhé obdobie prišli o ofenzívneho stredopoliara Mateja Trusu, ktorého zranenie si vyžiadalo okamžitý operačný zákrok. Podľa trénera Antona Šoltisa by mohlo ísť až o ročnú absenciu.

Pre 19-ročného Trusu sa zápas s Trenčínom skončil už v 7. minúte, keď ho nešetrne fauloval britský obranca Cole Kpekawa. Hlavný rozhodca Pavlík okamžite vylúčil trenčianskeho hráča a zraneného Trusu odniesli na nosidlách. Michalovčania dvomi gólmi využili presilovku a napokon si postrážili tesné víťazstvo 2:1. Tréner Anton Šoltis ani jeho zverenci si však radosť z triumfu nemohli naplno vychutnať.

"Toto víťazstvo by som vymenil za zdravie Mateja Trusu. Aj s chlapcami sme sa zhodli na tom, že mu toto víťazstvo venujeme, pretože pravdepodobne bude dlhšie mimo. Má zlomené dve kosti, okamžite ho brali na operačný stôl. Predpokladaná doba absencie je možno rok, také mám informácie. Veľká škoda, je to mladý chlapec, ktorý mal rozbehnutú kariéru. Žiaľ, stávajú sa aj také veci. Verím, že sa vráti, no bude nám dlho chýbať," poznamenal Šoltis.

Zákrok na Mateja Trusu si môžete pozrieť v čase od 00:25.