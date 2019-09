Pellegrini si na hlavu kydať nedá: Drsný protiútok! Matoviča sfúkol pár štipľavými vetami

Premiér Peter Pellegrini v pléne počas mimoriadnej 50. schôdze parlamentu uviedol, že sa dokáže brániť sám. Reagoval tak na slová predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča, že ho nebráni napríklad predseda Smeru-SD Robert Fico, ale len „esá Smeru".

„Nič som neurobil a na rozdiel od iných, s Marianom Kočnerom nemám nič spoločné. Netrápte sa, či sú tu zástupcovia koalície alebo Smeru. Teraz musím uznať, že čelím ´extrémnemu´množstvu až dvanástich opozičných poslancov. S takouto ´extrémnou´ ofenzívou si dokážem poradiť. Keď hovoríte, kto ma bráni, nechcite, aby som začal ja menovať tie indivíduá, čo tu máte vy," povedal Pellegrini.

Podľa Matoviča ide o vyviňovanie. „Namiesto toho, aby ste povedali, že vás mrzí, že v pléne nemáte podporu vašich poslancov, tak ste zo seba spravili hrdinu," vysvetlil líder OĽaNO. Na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa začala v piatok o 13:00, sa prezentovalo 130 poslancov. Predchádzajúce dva pokusy boli neúspešné. Schôdzu sa nepodarilo ani na dvakrát otvoriť v prvom plánovanom termíne (6. septembra), ani v druhom (9. septembra). Plénum nebolo uznášaniaschopné.

Predseda parlamentu Andrej Danko zaradil túto mimoriadnu schôdzu ako posledný bod riadnej, 49. schôdze. Opozícia vyzbierala podpisy pod ďalšiu schôdzu s tým istým cieľom, rozprava k nej stále beží. Vystúpiť má ešte desať poslancov. Opozícia chce na piatkovej schôdzi odvolať premiéra. Nepáči sa jej, ako sa postavil k odvolaniu dnes už bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej.

Pre premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) je podstatné, že Monika Jankovská už vo funkcii štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti nie je. "Keby neodišla, potom by sme mohli hodnotiť, aký bude ďalší vývoj," vyhlásil v pléne počas piatkovej diskusie na mimoriadnej schôdzi parlamentu. "Pani štátna tajomníčka nesedí na svojej stoličke. Že sa tak nestalo vo vysnívaný dátum pána Matoviča alebo pána Hegera, to nie je môj problém, to je váš problém," doplnil premiér s tým, že nikoho nekryl a nikoho nežiadal, aby vo svojej funkcii ostal.

"Desať dní trvalo, kým Monika Jankovská odstúpila, počas tých desiatich dní sa Peter Pellegrini správal ako pobočník Moniky Jankovskej," vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič. Premiér podľa neho nemá posúvať význam piatkového odvolávania.