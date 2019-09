Predčasné parlamentné voľby v Kosove: EÚ vyšle do krajiny 61 pozorovateľov

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová oznámila, že Únia vyšle na októbrové predčasné parlamentné voľby v Kosove tím 61 pozorovateľov.

Ich vyslanie má ukázať, že Kosovo je "naďalej politickou prioritou" EÚ, zdôraznila Mogheriniová. Podľa nej voľby "prichádzajú v dôležitom momente", ktorý by malo Kosovo využiť na to, aby dosiahlo výrazný pokrok na ceste k EÚ, zaviedlo reformy a znormalizovalo svoje vzťahy so Srbskom.

Predčasné voľby v Kosove sa budú konať 6. októbra po tom, ako v júli odstúpil zo svojej funkcie predseda vlády Ramush Haradinaj, bývalý veliteľ Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK). Haradinaj odstúpil, keď bol predvolaný vypovedať pred haagsky súd pre vojnové zločiny spáchané v Kosove. Odvtedy vedie vládu ako dočasný premiér, ktorý má doviesť krajinu do predčasných volieb.

Rokovania medzi Kosovom a Srbskom, ktoré sprostredkovala Európska únia, uviazli vlani na mŕtvom bode po tom, čo sa Kosovo rozhodlo uvaliť 100 percentnú daň na tovary dovážané zo Srbska.