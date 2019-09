Malachovský má s manželkou Petrou druhého synčeka: Drobcovi dali zaujímavé meno

Ďalší nástupca! Herec Sväťo Malachovský (47) má opäť dôvod na radosť. Jeho manželka Petra Molnárová (32) mu totiž porodila druhého synčeka. Túto šťastnú novinu dvojica držala v tajnosti a správa o malom princovi v rodine herca vyšla na povrch až mesiac po pôrode.

Malachovský sa stal tretíkrát otcom. Z predošlého manželstva so skladateľkou Ľubicou Čekovskou má Tea a s Petrou Molnárovou sa tešia z dvojročného synčeka Tima. Najnovšie sa do rodiny narodil ďalší drobec. „Je to zdravý chlapec,“ priznal jojkárskemu Topstaru herec. Jeho láska porodila už pred mesiacom a o tejto novinke v ich živote vedeli zrejme len najbližší. Dvojica vybrala pre svojho valibuka meno Marko.

Petra sa pred časom netajila tým, že by chcela dievčatko. „Všetci moji chalani by chceli babu, tak dúfam, že to bude baba. Aj ja potrebujem parťáčku, ktorá bude na mojej strane, lebo potom som jediná žena v domácnosti, ktorá kričí na všetkých svojich chlapov,“ uviedla v marci hercova manželka, keď ešte netušila pohlavie. A hoci jej osud nadelil opäť chlapčeka, teší sa rovnako.