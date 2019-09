Zomrel americký rocker († 70): Preslávil ho hit, ktorý pozná každý

Vo veku 70 rokov v piatok zomrel americký rocker Eddie Money, ktorý sa preslávil aj vďaka hitom Two Tickets to Paradise, Take Me Home Tonight či Walk On Watter. O spevákovom úmrtí informovala rodina, napísala agentúra AP.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Money trpel rakovinou pažeráka. Na konci augusta verejnosti oznámil, že choroba je vo štvrtom štádiu, kedy sa metastázy objavili na pečeni, v žalúdku a lymfatických uzlinách. O tom, že má rakovinu, sa dozvedel vlani na jeseň. "Budem žiť ešte dlho? Kto vie, je to v božích rukách," povedal v auguste. Na konci 70. rokov sa Money stal známym vďaka piesňam Two Tickets to Paradise a Baby Hold On. V 80. rokoch začala hudobníkova kariéra upadať, čo Money riešil drogami, na konci dekády sa mu ale podarilo na výslnie vrátiť. Spevák Karel Gott prehovoril o chorobe: Môj boj s akútnou leukémiou Obzvlášť populárny sa stal predovšetkým Moneyho hit Two Tickets to Paradise, ktorý zaznel aj v televíznom seriáli Simpsonovci. Cestu si pieseň našla tiež k mladším poslucháčom, lebo bola zaradená do videohry Grand Theft Auto: San Andreas.