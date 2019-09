Báthoryčkine podzemné chodby lákali stovky turistov, teraz zívajú prázdnotou: Zatvorené! Podnikatelia sú zúfalí

Sú nešťastní. Ľudia využívali podzemie v Čachticiach už pred viac ako 450 rokmi. Po jeho úzkych chodbách sa mala prechádzať nielen krvavá grófka Alžbeta Báthoryová, ale aj Ľudovít Štúr s Jozefom Miloslavom Hurbanom.

Po prerábke niekoľko rokov fungovalo, od tohto augusta už do neho ľudská noha nevkročí. Pre spory občianskeho združenia s obyvateľmi unikátnu atrakciu uzavreli.

Po tom, čo podzemie roky chátralo a miestni ho zasypávali odpadom, sa podarilo v roku 2008 začať s jeho obnovou. Čachtičanom ale prekážali pribúdajúce davy turistov. Spísali petíciu za zrušenie čoraz viac obľúbenej prevádzky a obecné zastupiteľstvo im vyhovelo. „Po nočných prehliadkach nám tu chodili opití turisti rovno pod oknami, hulákali, robili sa tam ohňostroje, autá stáli po celej ulici, že sme sa nevedeli dostať ani domov,“ povedali obyvatelia zo susedstva vstupu do podzemia.

Problémy nastali podľa ich slov po tom, čo sa pri vstupe vybudovali lavičky. „Celý deň tam dookola púšťali tú istú nahrávku, to už bolo na zbláznenie,“ uzavreli. Miroslav Bitarovský z OZ Čachtické podzemie neskrýval sklamanie. „Zanechali sme tam strašne veľa práce, vyviezli sme odtiaľ tony odpadu a teraz to získali späť ľudia, ktorí to roky zahadzovali,“ skonštatoval. Na zatvorenie atrakcie reagovali aj miestni podnikatelia.

„Ten úbytok je rapídny. My sme s podzemím úzko spolupracovali. Minimálne dve tretiny klientov sú preč a zvažujem reštauráciu zavrieť, lebo neuživím personál, ktorý tam je,“ vraví Juraj Šumichrast z Dunajskej Stredy, ktorý tu prevádzkuje reštauráciu a ubytovanie. „Hostia sú smutní, keď sa dozvedia, že podzemie je zatvorené,“ dodala recepčná Paulína Kimleová (22). Podľa starostky Eriky Ondrejkovej nie je ale dôvod na paniku. „O jednu atrakciu máme menej, ale máme tu kopec iných, ktoré môžeme ponúknuť,“ vraví.