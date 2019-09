Volejbalový klan Palgutovcov: Po dcére Karin aj syn Filip na ME!

Volejbalová rodina, ale aj volejbalový klan si na Slovensku môže hovoriť len rodina Palgutovcov. Dcéra Karin (26) patrila medzi hviezdy ženskej reprezentácie, ktorá pred pár dňami pobláznila celé Slovensko historickým výsledkom z ME. O niečo podobné sa vynasnaží syn Filip (27), ktorý s mužskou reprezentáciou hrá na ME 2019!

Aby však informácia o klane bola úplná, treba povedať, že ich otec Miroslav Palgut (54) v rokoch 2016 – 2017 viedol mužskú reprezentáciu. Takže vlastne obaja dostali volejbal do kolísky.

Obaja súrodenci sa zhodli na tom, že otec im šport vybral sám, ale robil to veľmi takticky. Žiadne nútenie, žiadne musíš tam nebolo. „Nosil nás so sebou do dnes už nejestvujúceho PKO na tréningy i zápasy. Spočiatku sme len šantili, neskôr sme podávali lopty, až nakoniec sme začali trénovať šport, ktorý k našej rodine patrí,“ prezradila Karin, ktorá sa teší, že volejbalovú pozornosť čoskoro otec Miroslav presunie na Filipovho syna Olivera, svojho prvého vnuka.

Kým Karin je smečiarka, Filip hráva na nahrávačskom poste, je vlastne dirigentom hry. Tohtoročné ME sú jeho premiérové, hoci má na konte už 74 štartov v reprezentačnom drese.