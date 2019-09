Nová strana exministra odovzdala podpisové hárky: K Druckerovi sa pridala Kurilovská

Exminister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker (41) odovzdal podpisy na registráciu strany a zároveň predstavil svoju novú posilu. Je ňou verejnosti známa rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská (51).

Drucker vo štvrtok odniesol na ministerstvo vnútra v Bratislave takmer 30-tisíc podpisov od občanov a podal žiadosť o registráciu politickej strany Dobrá voľba. Na vznik politického subjektu pritom postačuje 10-tisíc overených podpisov. Ako prioritu svojho programu uviedol spravodlivé zdravotníctvo, podporu rodín, seniorov a riešenie problémov regiónov.

„Chceme ľuďom doručovať obsah, riešiť ich dennodenné problémy. Oni už posúdia, či nás budú považovať za ľavicovú alebo stredovú stranu. Pre nás sú dôležité sociálne problémy mladých,“ povedal Drucker, ktorý je pripravený spolupracovať so všetkými stranami okrem extrémistických. V Druckerovej strane bude Tomáš Kuča, ktorý s ním spolupracoval už v Slovenskej pošte, na ministerstve zdravotníctva a doteraz pôsobil pri premiérovi Petrovi Pellegrinim (43).

Ďalšou členkou novovznikajúcej strany bude odborníčka na trestné právo a rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská. „Dlho som to zvažovala, aj čo sa týka vstupu do politiky, nielen do strany. Veľa ľudí ma odrádzalo, že človek to nemusí zvládať, keď bude čeliť rôznym atakom. Ale keby sa každý bál, tak asi by to nemohlo vyzerať lepšie v našej krajine, tak som si povedala, že to skúsim,“ uviedla Kurilovská s tým, že sa chce venovať oblasti práva a spravodlivosti.

Ďalšie mená plánuje Drucker prezradiť budúci týždeň. V súvislosti s jeho stranou sa spomínajú aj poslanci vládneho Mosta Martin Fedor (45) a Katarína Cséfalvayová (34).