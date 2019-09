Skupina Hex urobila po smrti svojho lídra rázne rozhodnutie: Posledná vôľa Ďuďa († 46)?

Smrť lídra kapely Petra Dudáka († 46), ktorý zomrel na následky rakoviny pankreasu pred približne mesiacom, zasiahla nielen jeho najbližších či fanúšikov, ale predovšetkým členov jeho kapely.

Po jeho tragickom úmrtí bolo otázne, či budú muzikanti Tomáš Yxo Dohňanský (47), Martin Fefe Žúži (50) a Tibor Tybyke Szabados (52) pokračovať aj bez Ďuďa, ktorý bol hlavou Hexu. Ako informoval Nový Čas, chalani po odchode svojho frontmana do neba zvažovali, čo bude s Hexom ďalej. A najnovšie padlo rozhodnutie pokračovať, pretože by si to Ďudo prial. Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Len málokto by nepoznal hexácke hity ako Nikdy nebolo lepšie, V piatok podvečer či Vetroň. Ich autorom bol poväčšine Ďuďo, ktorý oplýval obrovským muzikantským talentom. Jeho odchod bol obrovským šokom pre všetkých, ktorí ho milovali. S rakovinou pankreasu bojoval statočne a aj keď všetci verili, že sa mu podarí nad krutou chorobou zvíťaziť, nakoniec jej v nemocnici podľahol.

Budúcnosť kapely bola nejasná, až nakoniec prišlo rozhodnutie. „Rok 2019 bol pre nás všetkých nesmierne náročný, prešli sme si spolu veľmi ťažkým obdobím. Napriek tomu, že sme my, ako aj rodina a najbližšie okolie verili v zázrak, pred takmer mesiacom sme boli konfrontovaní s krutou realitou. Ďuďo nás navždy opustil. V tomto smutnom období ste nám vyjadrili nielen svoju sústrasť, ale zároveň sme pocítili neskutočne silnú energiu a podporu od vás všetkých,“ zneli slová hexákov.

„V týchto dňoch od vás cítime obrovskú podporu v tom, aby sme pokračovali a hrali ďalej. A my hrať budeme. Kvôli vám - našim fanúšikom, kvôli našej hudbe, presne tak, ako si to prial aj Ďuďo. Posledných 12 mesiacov nám pomáhal a za Ďuďa zaskakoval náš dlhoročný kamarát Šarkan a je pre nás úplne prirodzené v tejto zostave pokračovať a hrať ďalej. Z celého srdca ďakujeme Ďudovým rodičom, dcére, priateľke a sestre za to, že nás v našom rozhodnutí podporili a že nám dodali energiu na návrat. Veľká vďaka patrí aj vám všetkým za to, že stojíte pri nás a že budete s nami oslavovať Ďuďov život na našich koncertoch,“ uvádza sa na oficiálnom webe skupiny, ktorá vystúpi už túto sobotu na Pezinskom vinobraní.