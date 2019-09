Otto Weiter býva skutočne luxusne: Pozrite sa, aké vymoženosti v dome ukrýva

Spevák Otto Weiter (64) prekonal v marci vážne zdravotné problémy. Lekári ho síce vyškrtli z transplantačného programu, musí sa však veľmi šetriť.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Domáci kutil, ktorý bol zvyknutý si všetko v rodinnom dome v Zálesí urobiť sám, sa preto učí oddychovať. Priznáva však, že mu to veľmi nejde.

Do dvojpodlažného priestranného domu sa s manželkou Andreou presťahoval pred tromi rokmi. „Prišli sme z obce Kuchyňa, kde som postavil vlastnými rukami so svojím bratom penzión. Bola to vlastne ruina, ktorú sme kompletne prestavali. Vyrastali sme totiž v rodine inštalatérov, takže všetky veci, či dlažbu, alebo kachličky, rozvody, úplne všetko sme robili sami,“ hovorí spevák známych evergreenov. A aj keď sa mu vo vynovenom dome páčilo, musel sa presťahovať bližšie k hlavnému mestu, kde má veľa práce.

Všetko si zrekonštruoval

„V Zálesí je nádherne, máme tu veľkú záhradu a keď mi niekto zavolá, v priebehu 15 minút viem byť v centre Bratislavy,“ hovorí Otto. Dom kúpili s manželkou už hotový, ale spevák ho znovu prestaval podľa vlastných predstáv. „V celom dome boli napríklad malé okná, tak som ich vybúral, prerobil a sú z nich obrovské oblúkové, z ktorých máme krásny výhľad na záhradu. Namontoval som aj elektrické rolety, takže keď mi svieti príliš slnko, nemusím ani vstať z gauča. Aj kamenná stena v obývačke je moje dielko,“ smeje sa.