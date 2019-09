Boris Johnson dal Britom verejný sľub: Z EÚ odídeme 31. októbra, s dohodou, alebo bez nej

Britský premiér Boris Johnson v stredajšej facebookovej debate s verejnosťou zopakoval, že trvá na odstránení takzvanej írskej poistky z brexitovej dohody, a uistil, že Británia z Európskej únie odíde k 31. októbru, a to s dohodou, alebo bez nej.

Írska poistka má zabrániť vzniku hraničných kontrol medzi Írskou republikou a britským Severným Írskom, jej kritici však tvrdia, že predstavuje riziko pripútania Británie k únijným štruktúram aj po brexite.

"Je to jediná cesta, ako sa dohodnúť," povedal Johnson o odstránení írskej poistky. Dodal, že ochranné opatrenie, ktoré by sa týkalo len Severného Írska, nemôže prijať, pretože by neslúžilo celému Spojenému kráľovstvu. V reakcii na komentár človeka, ktorý uviedol, že je z celej situácie zúfalý a že stratil vieru v demokraciu, Johnson odpovedal, že stojí na jeho strane. "Snažím sa to vyriešiť," vyhlásil.

Dodal, že hovoril s írskym premiérom Leom Varadkarom a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. "Nálada sa mení. Ľady praskajú," povedal Johnson s tým, že je dôležité brexit doviesť do konca. Premiér uistil, že Británia z EÚ ku koncu októbra odíde, ako už mnohokrát povedal. "Musíme to dokončiť," zdôraznil. Zopakoval, že chce brexitovú dohodu, ale že Británia odchod z európskeho bloku zvládne aj bez nej.