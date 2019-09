Súd s extarostom Plešivca za machinácie pri verejnom obstarávaní: Gergely vyviazol len s podmienkou

Trestu neunikol. Exstarosta Plešivca Gabriel Gergely (54) si v stredu na súde v Rožňave vypočul rozsudok.

Za machinácie pri verejnom obstarávaní počas svojho výkonu funkcie v období rokov 2010 - 2014 dostal ročnú podmienku. Nástupu do basy sa vyhol, lebo predchádzajúce porušovanie právomoci verejného činiteľa už mal zahladené. Machinácií sa Gergely ako verejný činiteľ dopustil podľa súdu aj tým, že víťazná firma poslala ponuku skôr, ako v obci vypísali výzvu. Exstarosta mal umožniť aj to, aby sa do obstarávania zapojili fiktívne spoločnosti s totožnými podkladmi.

„Nesúhlasím s tým, čo sa mi kladie za vinu. Nikoho som neokradol, ani štát nie. Nevykonal som nič také, čo by sa priečilo zákonu. Veď len v dome služieb sme oproti plánovanej 20-tisícovej sume na výmenu okien ušetrili až 2 300 €,“ povedal v záverečnej reči bývalý starosta, ktorého už za iné porušovanie právomoci verejného činiteľa v minulosti podmienečne odsúdili. V tejto dobe sa však osvedčil a ďalší trestný čin má na rováši až teraz.

Exstarostu obce Plešivec súdia, nástupkyňa zúri: Nemáme peniaze ani vymenené okná!

„Odvoláme sa,“ prehlásil rozhodne Gergely, takže rozsudok ešte nie je právoplatný. V Plešivci sú však smutní, pretože k výmene okien v Dome služieb stále nedošlo a samospráva sa súdi s firmou, ktorá to mala realizovať. Gergelymu hrozilo až 6 rokov väzenia.