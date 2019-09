Mesto chce z Košickej futbalovej arény vyťažiť oveľa viac: Za príchod repre musia vysoliť 5 mil. €

Naberá správne kontúry. Košická futbalová aréna (KFA) rastie ako z vody a z magistrátu ubezpečujú, že práce idú podľa plánu.

V metropole východu sa však neuspokojili s kapacitou hľadiska pre 5 572 divákov a tak spolu so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) hľadajú podporu na získanie ďalšej injekcie vo výške 5 miliónov €. Nový Čas zistil, čo je za tým. Predseda KFA a viceprimátor Košíc Marcel Gibóda povedal, že pri výstavbe 1. etapy nastali posuny, ktoré vyplynuli z niektorých úprav v projekte z dôvodu zmeny smernice UEFA. Tie si budú vyžadovať dodatočné finančné zdroje vo výške asi 460-tisíc €. „Kvôli lepšej logistike zvažujeme do aktuálnej 1. etapy aj presun niektorých stavebných prác v hodnote 300-tisíc €, ktoré sa mali pôvodne uskutočniť v ďalších etapách,“ prezradil. KFA by podľa neho mala spĺňať požiadavky UEFA pre štadión 3. kategórie s kapacitou 5 572 miest.

„Znamená to, že v Košiciach by sa už v roku 2020 mohli síce hrať zápasy prvej, resp. druhej najvyššej slovenskej súťaže, no na obnovenú premiéru reprezentácie by to nestačilo. V spolupráci s prezidentom SFZ pracujeme na tom, aby sme získali dodatočné finančné zdroje na výstavbu plnohodnotného futbalového štadióna, na ktorom by mohla hrať zápasy aj reprezentácia,“ spomenul Gibóda. Hľadajú dodatočné zdroje vo výške 5 miliónov €. „Predpokladaný termín ukončenia prác by potom bol koniec budúceho roka,“ dodal Gibóda. V 2. etape by pribudli tribúny za bránkami a v 3. by sa všetky doposiaľ postavené tribúny spojili do jedného celku, aby vzniklo kompletne uzavreté hľadisko okolo hracej plochy s kapacitou až 12 658 divákov.

„Vedenie mesta má eminentný záujem, aby nielen Košičania, ale aj všetci východniari mali k dispozícii adekvátny futbalový stánok 4. kategórie UEFA a naplno si vychutnali zápasy slovenskej futbalovej reprezentácie. Veríme, že rovnako ako v prípade Trenčína a Banskej Bystrice, kde samosprávy dostali od vlády dodatočné príspevky, aj Košice získajú potrebné dodatočné zdroje,“ uzavrel Gibóda. Samotné dobudovanie štadióna si vyžiada ešte ďalšie finančné zdroje vo výške asi 2 milióny €, ktoré bude musieť poskytnúť mesto.