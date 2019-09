Tréner Hapal mal v tom jasno už pred zápasom: Rozhodnúť musel hráč s číslom deväť

Všetko to do seba dokonale zapadá! Tréner slovenských futbalistov Pavel Hapal (50) mal už pred zápasom jasno. Kľúčový duel s Maďarmi sme odohrali 9. 9. 2019, preto o jeho osude musel zákonite rozhodnúť hráč s číslom 9.

Veštica Zana vysvetľuje podrobnosti magickej numerológie skúseného reprezentačného kormidelníka.

„Hralo sa 9. 9. 2019... Bolo preto jasné, že náš hráč s číslom 9 dá gól, po ktorom budeme mať v tabuľke 9 bodov a na konte 9 strelených gólov,“ usmieval sa na pozápasovej tlačovke s Maďarskom tréner Hapal.

Magickú numerológiu však nevymyslel on sám, podľa jeho slov na to má ľudí. „Asistent trénera Oto Brunegraf to má zmáknuté. Napísal to rýchlo na papierik a poznámky mi dal do ruky,“ dodal rodák z Kroměříža.

„Boženíka sme si vyskúšali v Azerbajdžane. Je na ihrisku neskutočne pracovitý a zvádza množstvo osobných súbojov. Do zápasov dáva tú fyzičnosť, to behanie, napádanie stopérov. Práve toto sme chceli zmeniť oproti zápasu s Chorvátskom. To sa splnilo a nakoniec aj zápas rozhodol,“ zhodnotil na záver vážnejším tónom Hapal.

Zana: Deviatka má magický potenciál

Šťastné číslo! Jednoznačne malo zásluhu na našom senzačnom víťazstve v zápase s Maďarskom. Deviatka je zároveň číslo víťazov či víťazstva. Vôbec sa nedivím tomu, že práve toto číslo zohrávalo kľúčovú úlohu. Už samotný dátum 9. 9. 2019 predznamenával to, že zápas bude naozaj magický. Výhra nám bola predurčená, pretože deviatka sa oklamať nedá. Má veľký magický potenciál. Toto číslo zároveň prináša aj múdrosť či pochopenie.

Deviatka v matematike a vede

 Zložené číslo

 Prvočíselný rozklad: 3*3

 Druhá odmocnina: 3 (Výsledok zápasu bol 2:1, teda dohromady 3)

 Číslo n je deliteľné 9, iba ak je jeho ciferný súčet rovný 9.

 Prvé zložené priaznivé číslo.

 Protónové číslo fluóru.