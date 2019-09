Pikantný štart sezóny pre Miklíka i Skokana: Túžia po titule na druhej lodi!

Štart ako hrom! Hokejová Tipsport liga dnes otvorí brány už 27. ročníka a fanúšikovia si lepší otvárací súboj ani nemohli priať.

V predohrávke 1. kola si totiž zmerajú v derby zápase o 18.00 h sily hokejisti Košíc a Slovana, ktorí sa po sedemročnom pôsobení v KHL vracajú do ligy. Tento duel bude mať špeciálny náboj pre útočníka Košíc Dávida Skokana (30) a slovanistu Michela Miklíka (37). Obaja totiž v sezóne 2011/2012, keď belasí získali titul a odišli následne do KHL, pôsobili na druhej lodi v iných klubových farbách!

? Ako si spomínate na finále extraligy v roku 2012, keď Slovan vyhral v Košiciach titul a následne odišiel do KHL?

Skokan: Vtedy som bol, paradoxne, hráčom Slovana a bol to naozaj krásny zápas, na ktorý nezabudnem, pretože sme v siedmom, rozhodujúcom súboji o titul vyhrali v predĺžení na ľade Košíc a získali titul pre Slovan. Teraz už som však na druhej lodi, na tej košickej, a teraz urobím všetko pre to, aby som titul získal s týmto tímom.

Miklík: Spomienky na finále v roku 2012 nemám, veru, najlepšie, pretože som bol vtedy hráčom Košíc a na domácom ľade sme v rozhodujúcom súboji prehrali boj o titul so Slovanom.

? Bude zápas proti klubu, kde ste v minulosti pôsobili, špeciálny?

Skokan: Som už dosť skúsený hráč na to, aby som to veľmi nevnímal. Navyše, v Slovane som pôsobil pred niekoľkými rokmi. Ale určite to bude špeciálny zápas pre celé Slovensko, keďže sa Slovan vracia do ligy po siedmich rokoch. Vracia sa späť veľká rivalita medzi oboma klubmi, je to derby, bude vypredané, takže otvorenie sezóny ako sa patrí.

Miklík: Sám som na tento duel zvedavý, ako to dopadne, už sa neviem dočkať. Určite nás v Košiciach čaká búrlivá atmosféra, teraz tam už prídem ako hráč Slovana a verím, že zvíťazíme a úspešne vstúpime do nového ročníka.

? Čo očakávate od návratu Slovana do Tipsport ligy po siedmich rokoch?

Skokan: Rozhodne to pomôže celej súťaži, že sa Slovan vrátil do ligy. Isto sa zdvihne nielen úroveň, ale, samozrejme, aj návštevnosť. Veď náš prvý duel proti belasým je už dávnejšie vypredaný.

Miklík: Čo očakávam? Je jasné, že naše zápasy vonku pritiahnu fanúšikov do hľadiska, určite budú po nás aj pokrikovať, ale to k tomu patrí. Chceme zvýšiť úroveň ligy a hrať atraktívny hokej pre ľudí.

? Je cieľom vášho klubu v tomto ročníku získať titul?

Skokan: Ideme do sezóny skromne, ale treba povedať, že Košice vždy boli jedným z favoritov súťaže. Takže sa nebudeme za nič skrývať a pokúsime sa urobiť čo najlepší výsledok.

Miklík: S Košicami mám v zbierke dva slovenské tituly, takže rád by som získal zlato v lige aj v belasých farbách.

Michel Miklík (37)

útočník

 hráč: Slovan

 úspechy: titul s Košicami (2009, 2011) a so Žilinou (2006)

Dávid Skokan (30)

útočník

 hráč: HC Košice

 úspechy: titul so Slovanom (2012)