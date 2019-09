Záhadné slová Dominiky Cibulkovej o kariére: Čo sa bude diať v novembri?

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) už o týždeň organizuje na Slovensku výnimočnú konferenciu Sport (r)Evolution. V Bratislave sa na dvoch pódiách predstaví 48 vystupujúcich z rôznych odvetví, bude spolu 11 tematických okruhov.

"Druh konferencie nie je ničím výnimočný v kalendári mnohých krajín. Po celom svete je mnoho kvalitných spíkrov, ide aj o priestor na stretnutia a výmenu kontaktov. Nejde o monotematickú konferenciu, nechceme sa ani zamotať do siete problematiky, ktorú nedokážeme vyriešiť," prezradil prezident SOŠV Anton Siekel, ktorý sa nechal inšpirovať pred rokom počas OHM v argentínskom Buenos Aires.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Na akcii sa z elitných športovcov predstavia napríklad Dominika Cibulková, Anastasia Kuzminová, Zuzana Rehák-Štefečeková, Richard Varga, z niekdajších športovcov Radoslav Rančík, Ľubomír Višňovský, Zuzana Tomčíková, Martina Gogolová, Juraj Bača či Jozef Gönci. "Teším sa, že už aj na Slovensku bude takáto konferencia, slovenský šport si to zaslúži. U nás sa ľudia často nedozvedia, čo by mali. Budeme diskutovať aj o veciach, ktoré veci sú v pozadí športu," povedala Dominika Cibulková. "Ešte som niečo také neabsolvovala, tak sa na to veľmi teším. Myslím si, že to bude veľmi zaujímavé a osožné," dodala.

Medzi témami podujatia sú aj debaty o tom, či sa dá na športe neprerobiť, aká je problematika športovej legislatívy, organizácia športových podujatí, vzťah športu a športovcov k marketingu alebo médiám. Debata sa nevyhne ani téme Šport a ženy či iné.

Jedna zo spíkeriek na podujatí Dominika Cibulková už má aktuálne po sezóne a je dosť možné, že aj po kariére. Nad novým súťažným ročníkom zatiaľ nerozmýšľa, stále podstupuje liečbu problémov s achilovkou. V hlave má v tomto smere prvú polovicu novembra, kedy vyjde jej autobiografia. "Bude tam mnoho zaujímavých vecí a bude dosť osobná," prezradila Cibulková a pri otázke na prípadné pokračovanie kariéry dodala: "Je to všetko otvorené a práve preto sa teším na november, keď vyjde tá kniha. Bude tam napísaných veľmi veľa vecí."