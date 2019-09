Slováci zdolali Maďarsko v kvalifikácii ME vo vybičovanej atmosfére: Pomstili urážky aj vypískanú hymnu

Atmosféra vybičovaná na maximum! Slovenskí futbalisti nastúpili v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2020 na štadióne Ferencvárosu v Budapešti proti Maďarsku.

Stretnutie sprevádzalo množstvo vášní. Domáci vypískali našu hymnu, sektor určený pre slovenských priaznivcov museli usporiadatelia rozdeliť kordónom bezpečnostných zložiek a mnohé suveníry niesli vulgárne a hanlivé nápisy.

Našťastie dianie z hľadiska malo na zverencov trénera Pavla Hapala burcujúci efekt. Po tom, čo zdolali Maďarov v domácom zápase, sa im podarilo triumf zopakovať aj v rozhodujúcom momente. Po piatkovej prehre s Chorvátskom 0:4 by totiž prehra znamenala koniec nádejí na postup na ME.

Slovenskú hymnu v úvode maďarskí fanúšikovia vypískali. „Pre mňa to bolo sklamanie. Pri štátnej hymne sa to absolútne nehodilo,“ reagoval brankár Martin Dúbravka: „Prilietali ku mne rôzne predmety, mince. Aj pár fliaš. Ak by som to všetko vyzbieral, tak by som si mohol kúpiť večeru.“

Podobne to videl aj autor nášho prvého gólu Róbert Mak: „Hymnu som pre piskot ani nepočul. Nás to však naštartovalo a už po rozcvičke sme sa namotivovali.“ Podľa obrancu Ľubomíra Šatku išlo o prejav neúcty. „Taká je asi maďarská mentalita, naozaj nás asi nenávidia. My sme sa im odplatili víťazstvom a tromi bodmi,“ skonštatoval.

Kapitán mužstva Marek Hamšík správanie maďarských radikálov tiež odsúdil: „Ešte som nezažil, aby polovica nášho sektora fandila Maďarsku... Vedeli sme, že tu na nás čaká takéto prostredie. Nás to vyburcovalo ešte k lepšiemu výkonu.“ Nebyť národnostných narážok a urážok, bola by atmosféra dokonalá.

„Myslím si, že každý z nás chce hrať pred takouto kulisou, v ktorej počuť fanúšikov po celý zápas,“ potvrdil aj Albert Rusnák.

Slovákov môže hriať pri srdci, že športovým výkonom urobili radosť fanúšikom a víťazstvom sa výrazne priblížili k hlavnej méte - postupu na budúcoročné majstrovstvá Európy.





Čo sa dialo v hľadisku?

- hádzanie predmetov na ihrisko

- urážlivé suveníry a nápisy

- fanúšikovia Maďarska v sektore Slovákov

- vypískaná hymna Slovenska

- konflikty o miesta na vlajky





Aké kroky podnikne SFZ?

Na situáciu pred a počas zápasu v Budapešti reagoval aj

Slovenský futbalový zväz. Rieši najmä sťažnosti, že sektor hostí bol

rozdelený na dve časti, pričom jedna z nich podporovala domácich.



Pritom už pri predaji vstupeniek vyžadovali od záujemcov

meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia. „Adresa trvalého bydliska či národnosť nemôže byť vyraďujúcim faktorom z procesu zakúpenia vstupenky. Zdôrazňujeme, že všetci v sektore hostí, boli občanmi Slovenskej republiky,“ spresnil zväz a doplnil, že sa dištancuje od správania tej časti fanúšikov - slovenských občanov - ktorí prišli na zápas v čiernych farbách a fandili maďarskej reprezentácii v sektore hostí. V

ypískanie hymny podľa SFZ nespadá do kategórie bezpečnosti. Ide však o prejav nerešpektovania symbolu druhého štátu. Zväz to odsudzuje a bude svoj postoj komunikovať s partnerom Magyar Labdarúgó Szövetség. „A o tom, že aj občania Slovenska vypískali slovenskú hymnu, si urobí každý súdny človek názor sám,“ uzatvára zväz.