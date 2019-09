Dráma na palube lietadla z Bratislavy do Londýna: Hanba, čo tam stváral ožratý Slovák!

Zažili šok! Let z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave do londýnskeho Lutonu sa v pondelok zmenil na veľkú drámu.

V lietadle spoločnosti Wizz Air sedel aj Ľuboš (43) z Partizánskeho, ktorý sa vracal do Londýna, no keď zrazu počul letušky, ako prosia pasažierov o pomoc, nebolo mu všetko jedno. Na toaletách sa vraj niekto ožratý zamkol a fajčí. Nato sa zdvihla dvojica chlapov a o chvíľu už uličkou tlačili mladíka, ktorého potom strážili až do pristátia a príjazdu polície. Keď si Ľuboš sadol do lietadla smerujúceho do Londýna, kde žije už vyše 13 rokov, ani v najhoršom sne nečakal, že jeho let naruší incident, pre ktorý bude musieť spolu s ostatnými čakať v odstavenom stroji takmer 30 minút na príjazd anglickej polície.

„Na Slovensko som priletel iba na otočku, aby som si pozrel futbalový zápas našich proti Chorvátsku. Odlet som si naplánoval na pondelok, pretože už v utorok som musel ísť do práce. Ešte v odletovej hale a dokonca ani krátko po vzlete sa nedialo nič divného. Oddychoval som, ale zrazu som počul, ako sa letuška zhovára s cestujúcimi. O chvíľu prešli okolo mňa aj s mužom z toaliet, ktorý bol opitý a mal tam fajčiť. Pýtal sa ich, či sú normálni a oni na neho čosi odvrkli. Zvyšok letu Slováka strážili na voľnom rade sedadiel. V takmer plnom lietadle sme potom čakali, čo sa bude diať,“ prezradil Ľubomír.

Kapitán pokračoval v lete a onedlho dosadli na runway. „Boli sme trochu vyplašení, lebo sme nevedeli, čo sa deje. Letušky ohlásili, že máme zostať pripútaní a čakať na políciu, ktorá prišla do 30 minút. Potom to už išlo rýchlo. Prišli na palubu, prebrali si ho a odviedli ho,“ dodal Ľubo. Maďarský prepravca Wizz Air na otázky do uzávierky nereagoval.