Sliepka zo Šoporne potrápila aj odborníka: To, čo zniesla prekvapenej rodine, ste jakživ nevideli!

Namiesto praženice z neho bude zrejme suvenír! Rodine zo Šoporne (okr. Galanta) sa naskytol pohľad, na ktorý len tak nezabudnú. Sliepka im zniesla vajíčko, ktoré má hruškovitý tvar. Mama Michaela (29) neverila vlastným očiam, odborník však tvrdí, že netreba robiť paniku.

Michaela kúpila sliepky pre svojho synčeka Dávidka (5). „Aby mal domáce vajíčka. Máme ich len šesť a nikdy predtým sa nestalo, že by zniesli iné vajíčko,“ prezrádza s úsmevom. Až v pondelok, keď išla po vajíčka, zostala v nemom úžase.

„Keď som tam zbadala toto, tak som si myslela, že si sliepky zo mňa vystrelili. Ale keď som sa prizrela bližšie, naozaj to bolo vajíčko,“ hovorí Michaela. Vajce hruškovitého tvaru však podľa odborníka nie je žiadnym dôvodom na paniku.

„Je to anomália, ktorá vzniká u sliepok viackrát za život. Nemalo by to byť, ale sliepka môže byť unavená alebo stará. To je ako keby kuchár neurobil guľatú pizzu, ale oválnu. Vajíčko je normálne jedlé,“ povedal odborník na hydinu Štefan Henžel. Rodina má však iný názor a na tanieri neskončí. „Chceme si ho nechať a jesť ho určite nebudeme, " dodala Michaela.