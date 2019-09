Futbalista Stano Lobotka po výhre nad Maďarskom priznal: S Danielou už vedia, čo sa im narodí

Prežíva šťastné obdobie! Reč je o talentovanom futbalistovi Stanislavovi Lobotkovi (24), ktorý má našliapnuté so slovenským tímom po triumfe s Maďarskom (2:1) na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Dôvod na úsmev má aj v súkromí, keď s partnerkou Danielou Nízlovou (33) čakajú bábätko. Denníku Nový Čas záložník španielskej Celty Vigo prezradil, že to bude dievčatko!

? Ako s odstupom času hodnotíte kľúčový triumf na pôde Maďarska (2:1)?

- Vnímam to veľmi pozitívne, pretože to bol dôležitý duel, aby sme sa udržali v hre o reálny postup na majstrovstvá Európy 2020. Naša skupina je veľmi vyrovnaná, každý môže bodovať s každým, ale sme radi, že postup máme teraz vo svojich rukách.

? Veľmi rýchlo ste hodili za hlavu ťažkú prehru s Chorvátskom (0:4). Mali ste v tíme aj nejakého mentálneho kouča, ktorý vám pomohol?

- Nie, nemali sme žiadneho mentálneho kouča či psychológa. Určite každému v práci sa stane, že nemá vydarený deň, a to sa stalo aj nám s Chorvátskom. Taký je šport, ale na druhej strane treba povedať aj to, že sme hrali proti vicemajstrom sveta. Vidíte v pondelok zase mali jasne vyhrať v Azerbajdžane a iba remizovali...

? Nabudilo vás pred súbojom s Maďarskom aj to, že ich kouč Rossi vyhlásil, že už sú na 95% postupujúcim tímom a následne aj vypískanie našej hymny či pôsobenie maďarských fanúšikov v našom sektore?

- Určite aj to nás nakoplo, keď pískali počas našej hymny, ale my sme išli do zápasu s jasným cieľom, že ak chceme postúpiť na EURO 2020, tak musíme zabodovať. Mali sme aj kúsok šťastia a sme šťastní, že sme tento duel zvládli.

? Postup máme vo svojich rukách, treba doma zdolať Wales a Azerbajdžan a postúpime. Je to výhoda?

- Môže aj nemusí byť, pretože zase budeme pod väčším tlakom. V ostávajúcich troch dueloch však rozhodne urobíme maximum, aby sme na európskom šampionáte nechýbali.

? Už pred pár týždňami sme v našom denníku písali, že údajne sa máte stať otcom. Pred zápasom s Chorvátskom sa opäť začalo o tom diskutovať, ale spoločne s priateľkou Danielou ste to nekomentovali. Už sa k tejto téme môžete vyjadriť?

- Áno, môžem potvrdiť, že s partnerkou Danielkou čakáme bábätko. Termín pôrodu je naplánovaný na január a veľmi sa z toho tešíme.

? Môžete aj prezradiť, či to bude chlapček, alebo dievčatko?

- Bude to dievčatko.

? Kto bude vyberať meno?

- Zhodneme sa spoločne, v tomto problém nevidím.