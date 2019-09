ČO BY MALI DETI JESŤ, ABY IM TO V ŠKOLE PÁLILO?

Predsa ovocie a zeleninu! Dve kúzelné slovíčka, ktoré keď deti počujú, väčšinou s krikom utekajú preč. Podľa výživových odborníkov zo Svetovej zdravotníckej organizácie by však denne mali zjesť aspoň 200 g ovocia a 400 g zeleniny. Len tak bude ich myseľ svieža, budú mať dostatok energie a kvalitnú imunitu.

STAVTE NA VITAMÍNY, VLÁKNINU A ANTIOXIDANTY

U detí platí dvojnásobne, že spokojné brušká vedú k šťastným chvíľam a „čerstvým hlavičkám“. A ich brušká sú spokojné vtedy, keď majú k dispozícii dostatok vlákniny, ktorá je v hojnej miere ukrytá práve v ovocí a zelenine. Preto deti, ktoré ju konzumujú v dostatočnom množstve, zažívajú oveľa väčšiu pohodu, a tak sa môžu ľahšie sústrediť na školské úlohy, ktoré majú pred sebou.

A čo teda deťom pribaliť na desiatu do školy, aby mali „čerstvé hlavičky“ a skutočne im to pálilo?

„Skvelé sú banány pre vysoký obsah horčíka, pretože pozitívne pôsobia na nervy, upokojujú a znižujú stres. Čučoriedky sú zasa bohaté na antioxidanty a flavonoidy, ktoré pomáhajú telu zbaviť sa toxínov. Vďaka tomu sa telo rýchlo regeneruje, zbavuje sa únavy a rýchlejšie reaguje na nové podnety. Vhodné sú aj paradajky, pretože sú bohaté na antioxidant lykopén, ktorý chráni mozgové bunky pred zranením, zlepšujú koncentráciu a pomáhajú rozvoju nervového systému. Na desiatu sa veľmi hodí tiež mrkva, ktorá je bohatá na vitamín A a podporuje pamäť pri učení sa naspamäť,“ vysvetľuje odborníčka na výživu Janka Trebulová.

BUĎTE DEŤOM POZITÍVNYM PRÍKLADOM

Dieťa v mnohom kopíruje správanie svojich rodičov a je tomu tak aj v prípade stravy. Ak rodičia nejedia ovocie a zeleninu, len ťažko si ich bude dieťa pýtať samo a jesť ich s chuťou. Zdravé návyky vie do istej miery získať aj v škole, a to od svojich rovesníkov. Navyše škola dokáže svojím pozitívnym prístupom k zdravej strave tiež výrazne ovplyvniť návyky žiakov.

„Pravidelnosť je u detí mimoriadne dôležitá. Deti by nemali z domu odchádzať bez raňajok. Desiata by mala byť výživná a ľahko stráviteľná. No a dopoludnie by mali zakončiť obedom. Nezabúdajte ani na olovrant a chutnú večeru. Pravidelnosť je u detí dôležitá aj z hľadiska ich zvýšenej potreby pre správny rast,“ dopĺňa Janka Trebulová.

POUŽÍVAJTE KREATIVITU A SPOĽAHNITE SA NA PESTROSŤ

Pri tvorbe jedálneho lístka pre svojho školáka nezabudnite ešte na jednu dôležitú vec. Ak chcete, aby mu to na vyučovaní naozaj pálilo ako malému Einsteinovi, zabezpečte, aby to mal na tanieri, v obedári či na desiatu čo najpestrejšie. Nech to hýri farbami, tvarmi aj chuťami.

A ak by náhodou vaše dieťa navštevovalo školu, ktorá sa zapojila do projektu Čerstvé hlavičky, môže sa tešiť na pravidelnú 200-gramovú dávku ovocia a zeleniny, ktorú každý týždeň dostane od Kauflandu počas celého školského roka 2019/2020.