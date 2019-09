Tomáš Tatar ukázal veľké srdce: Pred odletom do zámoria daroval peniaze

Už je v Kanade! Útočníka Tomáša Tatara (28) čaká v drese Montreal Canadiens druhá sezóna v NHL. Slovenský hokejista denníku Nový Čas prezradil, čo od nej očakáva.

Pred odletom dokonca daroval 15 000 dolárov svojmu materskému klubu z Dubnice.

Odchovanec dubnického hokeja po vlaňajšej nečakanej výmene z Las Vegas do Montrealu napokon absolvoval svoju najúspešnejšiu sezónu v NHL. V drese kanadského tímu nazbieral v 80 dueloch pekných 58 kanadských bodov, čo je jeho rekord v profilige, a navyše sa stal aj najproduktívnejším Slovákom v ročníku.

„Z osobného hľadiska som bol spokojný, trávil som aj veľa času na ľade, mrzí má iba to, že sme nepostúpili s Montrealom do play-off, a to sme nazbierali takmer 100 bodov. Verím však, že túto sezónu sa nám to podarí, pretože máme dobrý tím a to bude našou prioritou,“ povedal na úvod pre Nový Čas Tomáš Tatar, ktorý štartoval v drese Slovenska aj na domácom šampionáte.

„Rovnako ako v Montreale, aj tu sme ostali pred bránami play-off, čo nás tiež veľmi mrzelo, pretože sme pred skvelou kulisou predvádzali výborný hokej. Určite ma to ešte nejaký čas škrelo, ale teraz sa už pozerám na nový ročník a nové ciele.“ Keďže vlani sa skúsený útočník musel pred štartom sezóny narýchlo sťahovať, teraz prežíva pokojnejšie obdobie.

„Do zámoria som odletel 1. septembra a konečne nemusím riešiť problémy s ubytovaním,“ zasmial sa Tomáš, ktorému v Montreale bude robiť spoločnosť aj jeho priateľka Veronika. Tatar si počas leta stihol dopriať aj dovolenku. „Po šampionáte sme boli na Seychelách, v lete ešte pár dní na Malorke a pred odletom do Kanady sme stihli s priateľkou vybehnúť do Tatier,“ pokračoval slovenský útočník, ktorý sa už teší na prípravný kemp a prvé zápasy. „Som dobre pripravený, už sa neviem dočkať prípravy a štartu sezóny,“ dodal na záver.

Pomohol materskému klubu

Slovenský útočník Tomáš Tatar pred odchodom do zámoria stihol podporiť svoj materský klub. A-tímu Dubnice totiž venoval šek na 15-tisíc dolárov (asi 13 600 eur). „Tie peniaze som im venoval, aby si zakúpili výstroj na nový ročník,“ reagoval Tatar.