Príšerná nehoda si vyžiadala ešte horšie riešenie: Vinník urobil naozaj nepochopiteľnú vec

V Quite, hlavnom meste Ekvádoru, sa na ceste udiala príšerná nehoda. Vodič cisterny prešiel do protismeru a nepríjemne narazil do osobného auta. Jeho vyriešenie situácie bolo však horšie, než samotná nehoda. Neľudsky utiekol z miesta činu neobyčajným spôsobom.