Iránsky tanker vyložil náklad: Teherán by mohol prepustiť tanker Stena Impero

Iránsky ropný tanker Adrian Darya 1 už doplával do svojej cieľovej destinácie a doručil náklad, ktorý prevážal.

Uviedol to v nedeľu hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví, ktorého citovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA. Tanker zakotvil v niektorej z krajín v oblasti Stredozemného mora, ktorú však Músáví nekonkretizoval. "Ropný tanker Adrian Darya konečne zakotvil na pobreží Stredozemného mora... a vyložil svoj náklad," uviedol Músáví.

Iránsky tanker spôsobil diplomatickú roztržku Teheránu s Washingtonom a Londýnom. Gibraltár, britské zámorské územie, ho zadržal 4. júla pre podozrenie z prepravy ropy do Sýrie, čo by bolo porušením sankcií Európskej únie voči Damasku. Gibraltár tanker prepustil 18. augusta, po ubezpečení zo strany Iránu, že náklad nesmeroval do Sýrie. Tanker sa pôvodne volal Grace 1, ale neskôr ho premenovali na Adrian Darya 1.

Satelitné snímky v uplynulých dňoch zachytili iránsky tanker, ktorého posádka vypla uplynulý pondelok neďaleko Sýrie transpondér, pri sýrskom prístave Tartús. Iránski predstavitelia nikdy nepriznali, že Adrian Darya 1 smeruje do Sýrie. Teherán už koncom augusta informoval, že ropu z tankera predal, a kam bude dopravená, určí kupujúci.

Hovorca Músaví tiež v nedeľu povedal, že Irán by mohol bezprostredne po ukončení súdneho konania prepustiť švédsky tanker Stena Impero plaviaci sa pod britskou vlajkou. Ten v Hormuzskom prielive zadržali 19. júla iránske revolučné gardy pre údajné porušenie medzinárodných pravidiel námornej dopravy. K zadržaniu došlo dva týždne po tom, ako Gibraltár zadržal iránsky tanker, pripomína agentúra Reuters.

"Dúfam, že (súdne) konanie bude čoskoro ukončené a tento tanker (Stena Impero) bude prepustený," povedal hovorca Músaví v rozhovore pre iránsku štátnu televíziu. Irán uplynulú stredu prepustil časť 23-člennej posádky tankera Stena Impero - piatich Indov, jedného Lotyša a jedného Rusa. Ruská ambasáda v Teheráne medzičasom informovala, že zvyšných 16 členov posádky ostane na lodi až dokým "nebude rozhodnuté o osude samotného tankera", píše Reuters.

