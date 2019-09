Cesta smrti do Prievidze si vyžiadala už desiatky mŕtvych: Odborníci varujú, existuje jediné riešenie, ktoré pomôže

Boja sa po nej jazdiť! Medzinárodná cesta od hraničného priechodu s Českou republikou po Prievidzu je pre katastrofálny stav postrachom vodičov.

Cesta I/9 totiž podľa odborníkov nespĺňa v niektorých úsekoch parametre cesty 1. triedy a potrebuje obnovu ako soľ. Na šoférov navyše zle pôsobí aj okolie, ktoré je posiate množstvom krížov venovaných pamiatke obetí tragických nehôd na tomto úseku. Na opravu čaká desiatky rokov a obetí stále pribúda.

Miroslav Beňadik, bývalý starosta obce Nitrica, napočítal na vyťaženom dvojkilometrovom úseku až 32 mŕtvych. „Nebolo to únosné, že na 2-kilometrovom úseku bolo toľko úmrtí. Štatisticky som dokazoval, že je to úsek častých dopravných nehôd,“ prezradil Beňadik. Lenže na celom úseku medzinárodnej cesty od Drietomy po Prievidzu je obetí havárií oveľa viac. Nehody sa tam dejú takmer denne.

Nie nadarmo si tak cesta I/9 vyslúžila prezývku Cesta smrti. Starostovia priľahlých obcí pritom o nápravu žiadali takmer 30 rokov! Koľko ľudí musí ešte zomrieť, aby sa kompetentní zobudili? „Mnohokrát som požadoval, aby aspoň ten dvojkilometrový úsek bol vyznačený ako úsek častých dopravných nehôd,“ prezradil exstarosta Nitrice. Zmena nastala až po tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol život 7 opatrovateliek vracajúcich sa z Rakúska domov, ako aj vodiča mikrobusu.

„Po tejto havárii sa tam konečne zmenilo značenie. Je tam znížená rýchlosť a vyznačený úsek častých dopravných nehôd,“ opísal Beňadik. Cestu chceli opraviť už v roku 1989, mali pripravenú dokumentáciu, ale doteraz sa nič nestalo. Odborníci zo znaleckej organizácie v tom však majú jasno!

„Cesta je hlavný ťah z a do Českej republiky a oprava cesty nepomôže. Jediné riešenie, ak je to technicky možné, je urobiť štvorprúdovku. Stojí to veľa peňazí,“ povedal znalec z odboru cestnej dopravy Henrich Horňáček. Jeho kolega Milan Holéci zdôraznil, že ide o cestu z päťdesiatych rokov minulého storočia. „Vtedy nebolo zaťaženie také enormné. Teraz je preťažená,“ uzavrel Holéci.

Najväčšie nehody

16. decembra 2013

Ingrid († 44) z Nitrianskeho Rudna sa tešila na vytúženú cestu do Ameriky. Niekoľko mesiacov robila nadčasy, aby si našetrila na letenku. Bola skvelá cukrárka, mala dve dcéry a zbožňovala svojho psíka – sučku Dženy. Ingrid spolu s Dženy mali namierené do Piešťan. Tam však už nedorazili. Na ceste smrti pri obci Svinná z nevysvetliteľných príčin prešla do protismeru, kde sa čelne zrazila s protiidúcim autobusom.

14. októbra 2017

Otvoriť galériu Na frekventovanej ceste sú havárie bežné a často končia tragicky. Zdroj: Marián Michalko

Slovensko zasiahla desivá správa. V mikrobuse, ktorý sa krátko pred štvrtou hodinou ráno pri obci Nitrica zrazil s kamiónom idúcim oproti, prišiel o život jeho vodič aj sedem opatrovateliek vracajúcich sa z Rakúska domov.

11. júna 2017

Pri hroznej zrážke nákladného a osobného auta zahynula celá štvorčlenná posádka v osobnom aute. Smrteľná nehoda sa stala krátko po 14.30 hod. na križovatke v katastri obce Trenčianska Turná. Vodič osobného auta pravdepodobne nerešpektoval dopravné značenie daj prednosť v jazde a vošiel na hlavnú cestu, rovno do cesty nákladného auta z Rumunska.

4. septembra 2019

Zubatá kosila na ceste smrti len pred pár dňami. Krátko pred treťou hodinou ráno pri tragickej dopravnej nehode vyhasol život Pavla († 57). Zo zatiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim nákladným autom.