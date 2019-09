Hviezdny olympionik Pavol Hochschorner: Svadba po 10 rokoch randenia!

Svadba snov! Trojnásobný olympijský víťaz Pavol Hochschorner (40) sa v sobotu po desaťročnom vzťahu oženil s priateľkou Máriou. A ako inak - svadba bola v areáli divokej vody v Čunove. Mladomanželom po obrade ako prvý zablahoželal ich dvaapolročný synček Paľko.

„Už bolo načase so svadbou, je to veľký deň. Určite sa toho veľa zmení. Uvidíme po svadbe, hovorí sa, že aj žena sa zmení,“ povedal s úsmevom pre TV Markíza Pavol Hochschorner a pokračoval: „Dúfam, že to nebude veľká zmena, pretože máme krásny vzťah a nerád by som niečo menil.“

Slávny vodný slalomár v sobotu spolu s dvojičkou a „komplicom“ z ich zlatej disciplíny C2 a svojím svedkom Petrom, oslávili aj životné jubileum 40 rokov! „Tá štyridsiatka, to je len také číslo. Cítim sa o dosť mladší. Treba ale asi očakávať, že ľudia budú odo mňa chcieť vidieť asi nejaké serióznejšie veci,“ prezradil pobavene Peter.

A čo ich aktuálne športové plány? O tri týždne sú v La Seu d‘Urgell majstrovstvá sveta v šprinte, na ktorých nebudú chýbať. „Bude to veľmi náročné, pretože konkurencia v šprinte je vyrovnaná, ale veľmi radi by sme získali medailu,“ prezradil pre canoe.sk „háčik“ našej deblovky Pavol.