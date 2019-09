V Bratislave sa pochodovalo za zákaz kožušinového chovu: Mandát dostatočne silný na to, aby prešiel

V Bratislave sa v sobotu pochodovalo za zákaz kožušinového chovu na Slovensku.

Niekoľko stoviek ľudí na ňom dalo poslancom Národnej rady (NR) SR ešte o čosi "hlasnejšie" najavo, aby na najbližšej schôdzi parlamentu zahlasovali v prvom čítaní za návrh predloženého zákona.

"Pochod sme zorganizovali a uskutočnili preto, aby sme ešte hlasnejšie dali najavo parlamentu, teda poslancom a poslankyniam, aby už na tejto septembrovej schôdzi zahlasovali v prvom čítaní za návrh zákazu kožušinového chovu na Slovensku. Aby ho posunuli do druhého čítania a dali mu tak reálnu šancu, aby bol ešte v tomto volebnom období schválený," uviedla pre TASR Alexandra Demetrianová, koordinátorka kampane Ide o chlp z Občianskeho združenia (OZ) Humánny pokrok.

Pochyby o tom, že by sa to nemalo stihnúť, údajne nemajú. "Vzhľadom na to, že sme v marci zverejnili závery z kožušinových fariem a spustili sme petíciu, ktorá mala za prvé dva týždne vyše 70.000 podpisov, nepochybujeme o tom, že máme dostatočne silný mandát od ľudí, verejnosti na to, aby takýto zákaz prešiel v čo možno najkratšom období," poznamenala Demetrianová.

O zákaze chovu kožušinových zvierat by mal rokovať parlament na najbližšej schôdzi. Návrh predložila poslankyňa koaličnej SNS Eva Antošová. Zakázať chce chov zajaca poľného, líšky hrdzavej, nutrie, činčily, norky a fretky. Na kožušinu by sa podľa novely nesmeli chovať ani králici, zákaz sa však nebude týkať takzvaných drobnochovateľov. V novele navrhuje Antošová aj trojročné prechodné obdobie pre existujúce chovy zvierat pre kožušiny. Zákazu kožušinového chovu sa nebráni ani Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, podporuje ho tiež minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Podľa údajov Humánneho pokroku kožušinový priemysel spotrebuje ročne 100 miliónov zvierat. Ich kožušiny sa používajú na výrobu kabátov, no najmä doplnkov, napríklad golierov a rukávov, lemovania na topánky alebo brmbolcov na tašky a čapice. Aby sa ich kožušina zachovala v čo najlepšej kvalite, zvieratá sa zabíjajú plynom, elektrickým prúdom alebo zlomením väzov. Na výrobu jedného kožucha je napríklad potrebná kožušina z viac ako 60 noriek.

Vo svete pribúda krajín, kde je kožušinový chov zakázaný. Spomedzi krajín EÚ zákaz prijala Veľká Británia, Rakúsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Chorvátsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Macedónsko, Nórsko aj Česká republika. Kožušiny prestali používať mnohé popredné módne značky.