Sneh v našich veľhorách vydržal aj extrémne teploty: Objavili v Tatrách prehistorický ľadovec?!

Vydržal aj napriek vysokým teplotám. V Tatrách po horúcom lete stále nájdete aj minuloročnú snehovú perinu, čo však prekvapilo odborníkov je fakt, že sa nachádza na južnej strane štítu. Môže za to prehistorický ľadovec, ktorý objavili dvaja Poliaci?

Ani extrémne teplé leto, ani silné dažde neroztopili ľadové polia pod Lomnickým štítom. „Je to zvláštne, že sa udržali na južnej expozícii svahu a vyzerá to tak, že sa udržia až do nadchádzajúcej zimy,“ nevie si vysvetliť prírodný úkaz ani dlhoročný horský vodca Jaroslav Michalko.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

To však nie je jediné miesto, kde v našich veľhorách nájdete snehovú pokrývku počas celého roka. Druhou je Medená kotlina, ktorá leží v tieni Lomnického štítu a kde dvaja poľskí geomorfológovia Bogdan Gądek a Andrzej Kotyrba našli zrejme prehistorický ľadovec. „Objem ľadovca je 150 000 m³ a jeho najmohutnejšia časť dosahuje hrúbku 18 - 20 metrov. Myslím si, že je to pozostatok z doby ľadovej, no či je to naozaj tak by však bolo možné určiť až vŕtacími alebo výkopovými prácami,“ šokoval nás Juraj Ksiažek zo Správy TANAP-u s tým, že oblasť skúmali elektromagnetickým vlnením s frekvenciou 500 MHz.