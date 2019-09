Detaily z kauzy odoberania mobilov, kde figuruje aj Jankovská: Vážne podozrenia!

Je to čierne na bielom. Dlho sa špekulovalo, prečo polícia zaistila mobily viacerým sudcom či prokurátorom v prípade vyšetrovania komunikácie Mariana Kočnera (56).

Podľa uznesenia o vznesení trestného stíhania, ktoré zverejnil bratislavský sudca JUDr. Peter Šamko, ich podozrievajú z brania úplatkov a zneužívania právomocí verejného činiteľa.

Najpretriasanejšou osobou, ktorej muži zákona odobrali mobil, je Monika Jankovská. Tá sa medzičasom vzdala postu štátnej tajomníčky. Podľa uznesenia o vznesení obvinenia je podozrenie, že ľudia, ktorým odobrali telefóny, za úplatky ovplyvňovali rozhodnutia súdov v prospech Kočnera. NAKA to mala zistiť z komunikácie v aplikácii Threema a teraz vyšetruje, či tomu tak reálne bolo. V prípade zatiaľ nikto nebol obvinený. V samotnom uznesení nie sú mená, no podľa Denníka N je rozoznateľné, že hovorí o Jankovskej. „Bliž­šie nes­to­tož­ne­ná za­mes­tnan­ky­ňa mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti najneskôr od sep­tem­bra ro­ku 2017 mi­ni­mál­ne do má­ja ro­ku 2018 v Bra­tis­la­ve a na iných ne­zis­te­ných mies­tach na zá­kla­de po­ky­nov do­po­siaľ nes­to­tož­ne­né­ho pá­cha­te­ľa ne­zá­kon­ne ov­plyv­ňo­va­la výsledky súd­nych ko­na­ní na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va V, a to u bliž­šie ne­zis­te­né­ho zá­kon­né­ho sud­cu Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va V, kto­rý nás­led­ne pod­ľa jej po­ky­nov roz­ho­dol v zá­uj­me pá­cha­te­ľa ako jed­nej zo strán ko­na­nia bez oh­ľa­du na skut­ko­vý a zá­kon­ný stav ve­ci,“ píše sa v uznesení.

Spomína sa tam aj možné prijímanie úplatkov ako finančnej hovosti, ale aj iné „nenáležité výhody“. Polícia zobrala mobil aj sudkyni spomínaného okresného súdu Zuzany Maruniakovej. Tá rozhodovala v kauze zmenky, v ktorej je obvinený Kočner spolu s Pavlom Ruskom. V konaní o zmenkách sa Maruniaková priklonila na stranu Kočnera a uznala mu, že zmenku v hodnote 8 miliónov eur musí dostať zaplatenú. Rozsudok je neprávoplatný, keďže sa začalo trestné konanie o pravosti daných zmeniek, ktoré Maruniaková neriešila.

Spory o zákonnosť

Sudca Šamko, ktorý uznesenie publikoval, tvrdí, že je nekonkrétne a dokonca nezákonné. „Ide o právnu katastrofu, pretože uznesenie neobsahuje žiadny konkrétny skutok, vykazuje prvky policajného štátu,“ povedal Šamko. Daniel Lipšic, právny zástupca rodiny Jána Kuciaka oponuje, že „uznesenie o začatí trestného stíhania je v mnohých podobných prípadoch z povahy veci viac všeobecné ako uznesenie o vznesení obvinenia“.

„V praxi som sa stretol s mnohými uzneseniami o začatí trestného stíhania vo veci, ktorých skutkové vety boli formulované ešte všeobecnejšie,“ dodal Lipšic podľa Denníka N. Bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek oponuje, že uznesenie nespĺňa zákonom požadované obsahové náležitosti. „Pokiaľ nepríde k náprave tohto stavu, hrozí vysoké riziko, že v konečnom dôsledku po prípadnom podaní obžaloby sudca môže z uvedených dôvodov celé trestné konanie anulovať zastavením trestného stíhania, keďže všetky dôkazy boli zabezpečené v rozpore so zákonom,“ dodal.