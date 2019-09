Záhadné zmiznutie v Baltskom mori: Nemci márne pátrajú po svojej mašinke

Nemci už niekoľko dní márne pátrajú po podmorskom observatóriu, ktoré zmizlo z dna Baltského mora. Je pritom veľmi nepravdepodobné, že by zariadenie s hmotnosťou 800 kilogramov niekto ukradol, alebo že by ho odniesli morské prúdy či morský živočích.

Potápačom sa podľa agentúry DPA podarilo nájsť len niekoľko častí úchytov či rozstrapkaný kábel. Observatórium sa stratilo už 21. augusta, keď z neho náhle prestali prichádzať dáta.

Zmiznutie observatória určeného na meranie údajov o životnom prostredí zostáva záhadou. Krádež je nepravdepodobná, pretože observatórium sa nachádzalo na morskom dne v hĺbke 22 metrov. Do úvahy prakticky nepripadá ani to, že by ho z jeho ukotvenia vytrhla napríklad loď s vlečnou sieťou. Observatórium stálo v uzavretej oblasti, kam lode nemajú prístup, a jeho umiestnenie nebolo verejne známe.

Centrum pre výskum oceánu Geomar v Kieli vylučuje vzhľadom k hmotnosti observatória ako príčinu jeho zmiznutia tiež morské prúdy a živočíchy. Observatórium v ​​hodnote 300 000 eur dodávalo expertom dáta "priam na nezaplatenie", uviedol šéf projektu Hermann Bange. Observatórium bolo inštalované v roku 2016 približne jednu námornú míľu (1,85 kilometra) ďaleko od brehu neďaleko Kielu.