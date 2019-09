Deviati Slováci sa predstavia v nováčikovských kempoch: Kto má šancu na NHL?

Deväť slovenských hokejistov by sa malo predstaviť v nováčikovských kempoch klubov zámorskej NHL, ktoré otvárajú svoje brány nadchádzajúci víkend.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ich cieľom bude zaujať trénerov a vybojovať si miestenku v hlavných kempoch, ktoré štartujú v zámorí budúci týždeň, respektíve si svojimi výkonmi vypýtať nováčikovskú zmluvu. Z nich piati Slováci už nováčikovský profiligový kontrakt majú - brankár Adam Húska (NY Rangers), obranca Martin Fehérváry (Washington), útočníci Martin Pospíšil, Adam Ružička (obaja Calgary) a Marián Studenič (New Jersey).

Najväčšiu šancu nazrieť do NHL už v nadchádzajúcom ročníku majú podľa zámorských médií dvaja hokejisti, ktorí už obliekli aj dres reprezentačného A-tímu a účinkovali na tohtoročných domácich MS - obranca Washingtonu Fehérváry a krídelník New Jersey Studenič. Svojimi výkonmi na svetovom šampionáte zaujal skautov Bostonu Róbert Lantoši, vo veku 23 rokov sa zúčastní na nováčikovskom a následne zrejme aj na hlavnom kempe Bruins. Naposledy útočník Nitry podpísal s Bruins zatiaľ zmluvu na úrovni AHL a sezónu by mal začať na farme v Providence, kde dostane podobnú šancu ako vlani Martin Bakoš.

V rámci kempov sa uskutočnia viaceré nováčikovské turnaje, na nich dostávajú zväčša šancu hráči, ktorí majú so zámorskou profiligou minimálnu, respektíve žiadnu skúsenosť. Húska by si mal za Rangers zachytať na tradičnom nováčikovskom turnaji v michiganskom Traverse City. Ďalší slovenský brankár Roman Durný si oblečie dres Anaheimu na turnaji 2019 Rookie Faceoff v kalifornskom Irvine. Pospíšila a Ružičku doplní v kempe nádejí Calgary Miloš Roman, talenty Flames odohrajú v rámci prípravy dva duely s Edmontonom. Jediný draftovaný slovenský hokejista v tomto roku Maxim Čajkovič sa bude snažiť zaujať v nováčikovskom kempe Tampy Bay, "blesky" zabojujú na turnaji NHL Prospect Showcase v Nashville. Osemnásťročný útočník by mal nasledujúcu sezónu stráviť ešte v klube Saint John Sea Dogs v juniorskej QMJHL.

Po "rookie" kempoch budú v zámorí nasledovať hlavné kempy, v ktorých budú v akcii už aj hlavné hviezdy profiligy. Zo Slovákov by sa v nich mali predstaviť Jaroslav Halák, Zdeno Chára, Peter Cehlárik (všetci Boston), Andrej Sekera (Dallas), Christián Jaroš (Ottawa), Erik Černák (Tampa Bay), Martin Marinčin (Toronto), Tomáš Tatar (Montreal), Richard Pánik (Washington) a Tomáš Jurčo (Edmonton).

Zoznam slovenských hokejistov v nováčikovských kempoch NHL:

Anaheim Ducks - Roman Durný (b)

Boston Bruins - Róbert Lantoši (ú)

Calgary Flames - Martin Pospíšil (ú), Miloš Roman (ú), Adam Ružička (ú)

New Jersey Devils - Marián Studenič (ú)

New York Rangers - Adam Húska (b)

Tampa Bay Lightning - Maxim Čajkovič (ú)

Washington Capitals - Martin Fehérváry (o)