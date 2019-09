Vonnová dráždi svojimi bradavkami: Tieto šaty chcú extra odvahu!

Bývalá americká lyžiarka Lindsey Vonnová (34) je už síce na športovom dôchodku, no na titulných stránkach novín sa objavuje stále.

Aktuálne za to môžu zásnuby s hviezdnym obrancom NHL P. K. Subbanom (30). Zlé jazyky o Vonnovej začali hovoriť, že si hokejistu berie len kvôli peniazom, čo nemienila počúvať Lindsey a ihneď sa ozvala.

„Predtým som vôbec nevedela, kto to je a peniaze sú irelevantné. Ja nepotrebujem tie jeho a ani on moje. Obaja sme úspešní športovci i podnikatelia, takže je to len o láske,“ odkázala neprajníkom cez sociálnu sieť Vonnová, ktorá už hrdo nosí aj zásnubný prsteň so zeleným smaragdom.

Na nedávnej akcii na seba sexi športovkyňa však upozornila inak ako obrovským smaragdom. Šaty, ktoré Linsey zvolila, by si na seba nedala hociktorá. Na také treba riadnu dávku odvahy. Vonnovej bradavky tak môže obdivovať obdivovať celý svet.