Gizka Oňová je vychýrená kuchárka: Za sporákom bola už v dvanástich rokoch

Sú nielen šikovní vo svojej pracovnej sfére, ale vedia sa obracať aj pri sporáku. Známe tváre z televíznej obrazovky dnes vyvárajú a vypekajú ostošesť.

Svoje poznatky z kulinárskeho umenia ponúkajú dokonca vo svojich knihách receptov. Vyskúšajte si doma pripraviť zopár špecialít spod kuchárskej varešky našich celebrít.

Speváčka Gizka Oňová (70): Kuchárkou od dvanástich

Najznámejšia slovenská svokra je vychýrená kuchárka. „Varenie je po spievaní moja druhá najväčšia vášeň. Pod dozorom mojej babky Etelky som sa zamilovala do varenia a už ako dvanásťročná som mala slušný repertoár jedál, ktoré som vedela pripraviť. To sa neskôr ukázalo ako veľmi užitočná záľuba, lebo žena, ktorá má deti, hladného muža a nerada varí - to je ozaj zúfalá kombinácia,“ myslí si Gizka a hneď pridáva jednu radu: „Tak ako v hudbe musí ladiť akord, takisto aj pri varení musia ladiť ingrediencie. Ale pozor, najdôležitejším korením aj pri varení je láska!“

Pečené žemle s tvarohom

8 žemlí

350 g tvarohu

2 vajcia

2 balíčky vanilkového cukru

6 PL práškového cukru

3 PL hrozienok

štipka nastrúhanej citrónovej kôry

1/2 l mlieka

2 PL medu

50 g masla

Postup: Vo vlažnom mlieku roztopíme maslo, pridáme med a vanilkový cukor. Žemle prekrojíme a vydlabeme vnútro. Žĺtky vymiešame s cukrom, pridáme tvaroh, hrozienka, citrónovú kôru, sneh z bielkov a vydlabané vnútro žemlí. Žemle krátko namáčame do mlieka a plníme tvarohovou plnkou. Opečieme ich na vymastenom pekáči do ružova. Podávame s marhuľovým džemom.

Moderátorka Miriam Kalisová (34): Vymýšľam spolu s dcérkou

Miriam odmalička varila s mamou a vedie k tomu aj svoju päťročnú dcérku. „Miuška varí a pečie so mnou od útleho veku. Už ako niekoľkomesačná sedela na kuchynskej doske a babrala sa s cestom. Takže u nás je to taká generačná záležitosť,“ vraví moderátorka. „Vymýšľame recepty, prerábame si ich a moje úžasné ženy na sociálnych sieťach mi vnukli nápad, aby som recepty, ktoré im pridávam na stránku, dala do knižky. Tak som to skúsila a vyšlo to. Už takmer 10-tisíc žien sa teší z mojej knižky a mám z toho veľkú radosť, vážim si to,“ teší sa Miriam, ktorá sa s čitateľmi podelila o recept na sladkú dobrotu plnú rôznych chutí.

Müsli tyčinky

15 sušených datlí

80 g sušených hrozienok

300 ml vody

1/3 hrnčeka sušených brusníc

1/3 hrnčeka tekvicových semiačok

2 PL svetlého karobu alebo kvalitného kakaa

2 PL masla

1 hrnček nahrubo posekaných pekanových orechov

2 PL pomletých ľanových semiačok

1 PL sezamu

Postup: Sušené datle s hrozienkami zalejeme vodou a necháme zovrieť. Povaríme 10 minút a rozmixujeme tyčovým mixérom na kašu. Na nepriľ­navej panvičke roztopíme maslo a opražíme pár minút jemné ovsené vločky, kým nezačnú krásne orieškovo voňať. Všetky ostatné ingrediencie zmiešame v miske. Robievam varianty aj bez karobu, ale s ním sú výraznejšie. K suchým ingredienciám a opraženým ovseným vločkám pridáme rozmixovanú sladkú kašu a poriadne premiešame. Vyklopíme na plech vystlaný papierom na pečenie a mokrými rukami utľapkáme na asi pol centimetra hrubú celistvú placku. Vložíme do rúry vyhriatej na 180 stupňov a pečieme 15 - 20 minút. Vychladnutú placku nakrájame na müsli tyčinky alebo štvorčeky podľa toho, ako vám to viac vyhovuje.