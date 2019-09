Hviezde Oteckov Oswaldovi nebolo všetko jedno: Kolaps a útek pred políciou!

Išlo do tuhého! Mladého herca Olivera Oswalda (18) všetci poznajú ako hviezdu markizáckeho seriálu Oteckovia.

V týchto dňoch sa však z Olivera stal youtuber. Počas nakrúcania videí sa ocitol v naozaj kurióznych situáciách. Nielenže porušoval zákon a mal do činenia s policajtmi, ale dokonca náhle skolaboval a museli ho ratovať.

Oswald je známy ako utáraný Luky z Oteckov. Herec však okrem tejto práce venuje svoj čas aj nakrúcaniu videí na youtube. „Oficiálne sa zo mňa stáva youtuber. Pracovali sme na tom pol roka. Ideme robiť nový projekt. Bude to seriál na internete. Režisér Marco Procházka prišiel za mnou s týmto nápadom, spojili sme tím ľudí, ako si Peter Batthyany a Samuel Procházka. My sme taká štvorka, ktorá tvorí, sami si píšeme scenár,“ vysvetlil na úvod Oliver.

Ten aj s ostatnými členmi cestoval kvôli tomuto seriálu napríklad po Taliansku karavanom. Vlámali sa do zavretého lunaparku, kde ich naháňal „sekuriťák“. Nebolo to však všetko. Oliver sa dostal do situácie, keď mal poriadne nervy. „Natankoval som benzín do bandasky a rozlial ho. Točili sme pri tom scény v opustenej budove. Prišli však policajti a my sme museli utiecť. Našťastie nás nechytili,“ opísal herec, ktorý pre novú záľubu skolaboval. „Raz sme nakrúcali, vonku bolo veľmi teplo, nemal som vodu, ale chcel som to dokončiť. Až som odpadol, prišlo mi zle, zakrútila sa mi hlava, nevedel som o sebe. Chalani ma museli preberať. Mal som zozadu oškretú hlavu. Trošku som sa obával, lebo sa mi to ešte nikdy nestalo. Nebolo mi všetko jedno,“ dodáva Oliver. Seriál s názvom Zabitý prípad spustili už v stredu na kanáli Sketch Bros a pravidelne budú pribúdať nové časti.