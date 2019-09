Kližan priznal finančné ťažkosti, luxusu sa zbaviť nechce: Predať Lambo? To sa radšej zastrelím!

Prechádza náročným obdobím. Tenista Martin Kližan (30) pôsobí pred daviscupovým stretnutím Slovenska so Švajčiarskom demotivovaným dojmom. Za všetko môžu nie celkom optimálne výsledky v tomto roku.

Prehry sa kopia, peniaze nepribúdajú. Kližan začal dokonca otvorene rozprávať o konci kariéry. „Budúci rok už možno nebudem hrať tenis. Moja výkonnosť nie je bohvieaká. Tenis ma nikdy nenapĺňal. Je to ťažký biznis,“ prekvapil počas pondelkovej tlačovky. „Finančná podpora štátu alebo zväzu je smerom ku mne nulová. Je to smutné. Dovoliť si také trénerské meno ako Dominik Hrbatý bolo pre mňa veľmi náročné. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme ukončili spoluprácu,“ netajil rodák z Petržalky.

Na otázku, či ho donútia finančné ťažkosti k predaju jeho luxusného Lamborghini, reagoval pohotovo. „Predať Lambo? To sa potom môžem rovno zastreliť. To je jediná vec, čo ma v živote napĺňa,“ povzdychol si Kližan.

Hrbatý: Peniaze boli problém

„Finančné záležitosti sú súčasťou tenisu a rozhodovania. Je to normálna vec, každý si môže dovoliť len to, na čo má. Práve preto sme sa s Martinom rozišli v dobrom. Nemáme spolu žiadny problém. Snažím sa mu pomáhať aj teraz. Ale už je to skôr na tej kamarátskej báze,“ reagoval na Kližanove slová jeho bývalý tréner a súčasný daviscupový kapitán Dominik Hrbatý.

„Martinov potenciál zostal nenaplnený. Možno sa snáď ešte niekedy naplní... Človek nikdy nevie, čo život prinesie. Priznávam, že som bol trochu sklamaný, keď sme spolu skončili. Je to iné, keď človek trénuje sám ako hráč a iné, keď trénuje zverenca. Martin urobil rozhodnutia, s ktorými som nemohol robiť nič, iba ich rešpektovať. Teraz mu už len držím palce,“ dodal Hrbatý.