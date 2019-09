Juliu uniesli otcovi, keď bola ešte malé dievčatko: Prekvapivý zvrat po 20 rokoch

Príbeh so šťastným koncom! Bieloruska Julia (24) sa v roku 1999 viezla ako 4-ročná s otcom v nočnom vlaku.

Počas toho, ako spal, ju však uniesli. Napriek zúfalému pátraniu sa ju nepodarilo nájsť a rodičov podozrievali z toho, že ju zabili. Teraz, po dvadsiatich rokoch, ju však konečne našli! Keď Julia zmizla, rodičia vyvesili jej fotku na vlakových staniciach v Bielorusku a dúfali, že sa niekto ozve.

Prešli však roky a po dievčatku sa akoby zľahla zem. Policajti ich podozrievali, že ju zabili. V skutočnosti ju uniesla neznáma dvojica do Ruska, kde skončila v detskom domove. V Rusku po nej však nikto nepátral a preto ju nenašli.

Julia si z únosu veľa nepamätá. „Prespávali sme v opustených domoch, ale ako sme sa dostali do mesta Riazaň netuším. Mám len hmlisté spomienky na to, ako cestujeme vlakom,“ spomína. S únoscami pritom strávila 3 týždne, kým ju objavili policajti. „Na polícii mi povedali, že mám bieloruský prízvuk, nechápem, prečo tomu neprikladali žiadnu dôležitosť, keď pátrali po mojich rodičoch,“ hnevá sa dievčina.

Zostala žiť v Rusku

Dnes Julia žije s priateľom Iľjom a ich dcérkou. Práve Iľja jej pomohol nájsť biologických rodičov. Do internetového vyhľadávača zadal pár kľúčových slov ako stratené dievčatko a vlak a v bieloruskom periodiku našiel správu o nezvestnom dieťati. Upovedomil políciu, ktorá promptne zareagovala, a tak sa Julia konečne po 20 rokoch stretla so svojimi rodičmi. „Nedokázali sme rozprávať. Len sme plakali a objímali sa,“ opisuje. Otec sa jej ospravedlňoval, že ju stratil. Mladá žena mu odpustila, no ostane žiť v Rusku. Rodičov a súrodencov chce však pravidelne navštevovať.