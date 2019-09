Budúci olympionici získajú medaily, hrať môžu aj o bicykle pre celú rodinu: Športuj Slovensko smeruje do Bratislavy

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) rozhýbal ľudí v regiónoch. Projekt Športuj Slovensko sa teší obľube, letnú sériu navštívilo v uplynulých mesiacoch na troch miestach krajiny dovedna 10-tisíc milovníkov športu.

Športuj Slovensko má za sebou už tri zastávky. V Prešove, vo Vysokých Tatrách a v Banskej Bystrici nechýbala na „letných olympijských dňoch“ zábava, športový duch i zdravá súťaživosť. V prítomnosti známych športovcov sa bavili deti, mládež i celé rodiny. „Nádherne sa pozeralo na malé detičky, ktoré bojovali ako o život a dali zo seba všetko. Na cieľovej čiare mali niektorí i nepríjemné pocity. V takom prípade im vždy rada porozprávam, že šport často bolí a je práve o tom, ako vydržať a prekonať sa,“ uviedla niekoľkonásobná olympijská medailistka Anastasia Kuzmina, jedna z ambasádorov projektu. Myšlienky olympizmu však šírili v posledných týždňoch aj ďalší naši športovci. „Najlepšie sa cítime, keď vidíme ľudí ako sa tešia z pohybu,“ hovorí chodec Matej Tóth.

Na megaihriskách Športuj Slovensko môžu už najmenší návštevníci v sebe objaviť skrytý talent vo futbale, florbale, basketbale, volejbale, biatlone, atletike, golfe, boxe či v gymnastike. „Slovensko potrebuje projekty, ktoré rozvíjajú pozitívny vzťah detí k športu. Som veľmi rád, že sa tejto výzvy zhostilo práve olympijské hnutie,“ zhrnul futbalista Róbert Vittek. Obrovský úspech zožal ring nášho najúspešnejšieho boxeristu, ktorý lákal rôzne vekové kategórie. „Nielen deťom, ale aj ich rodičom môžeme ukázať, že šport je zábava,“ pousmieva sa Tomi Kid Kovács.

Športuj Slovensko, ktorého generálnym partnerom je spoločnosť BILLA, odštartovalo veľkolepo. Do prešovského Jazdeckého areálu prišlo 4-tisíc ľudí, pod úpätím slovenských veľhôr na Štrbskom Plese prilákali športové aktivity 3-tisíc návštevníkov a v parku pod Múzeom SNP v Banskej Bystrici sa zišlo zhruba 2 500 milovníkov športu. „Mňa ako športovkyňu to veľmi teší, lebo naším cieľom je zoznámiť verejnosť s tým, čo šport ponúka a aké emócie i zážitky prináša,“ skonštatovala A. Kuzmina.

Po východe a strede krajiny sa môže tešiť na podobné športové predstavenie aj západ. Ďalšie podujatie zo série Športuj Slovensko mieri tentoraz do hlavného mesta. Na bratislavskej Železnej studienke - Partizánskej lúke sa už o niekoľko dní (21. septembra, pozn. red.) chystá skvelý deň plný športu a zábavy. Na megaihrisku si spolu vyskúšame rôzne športy, povzbudzovať návštevníkov pri tom budú olympionici. Navyše, za symbolický poplatok môžu rodičia svoje deti zaregistrovať na webe sportujslovensko.sk do súťažných disciplín v behu, v jazde na bicykli, kolobežke alebo odrážadle. Deti získajú štartový balíček, ktorý obsahuje vrecúško, špeciálne tričko Športuj Slovensko, štartové číslo a medailu. Ba čo viac, všetci sa môžu zapojiť aj do súťaže o parádne bicykle pre celú rodinu.

