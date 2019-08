Medzinárodná láska Slovenky Denisy a Kolumbijčana Jaimeho: Muža som si našla vďaka telenovelám

Príbeh ako z romantického filmu. Denisa (27) prežila mladosť v rázovitej dedinke pod Tatrami a už ako malé dievča milovala telenovely a salsu.

Práve tieto dve veci jej do života priviedli nielen lukratívnu prácu za hranicami Slovenska, ale aj ženícha z juhoamerickej Kolumbie. Už od prvého stretnutia nedokázali skrývať vzájomné sympatie a mladý pár si dokonca vystrojil rovno dve svadby -jednu v Luxembursku, druhú uprostred Slovenska.

Denisa z Liptovskej Tepličky už v mladom veku tušila, že v živote by sa chcela venovať spoznávaniu sveta. Svoje detstvo trávila aj so svojimi ďalšími štyrmi mladšími súrodencami v krásnej dedine pod Kráľovou hoľou. Denisa tak vyrastala v obklopení srdečných ľudí, ktorí ťažko pracovali.

„Od malička som milovala mexické telenovely a salsu. Piesne v telenovelách sa tam spievali španielsky a ja som im chcela porozumieť, tak som sa začala sama učiť tento jazyk. Na strednú školu som išla do Prešova na gymnázium s rozšíreným vyučovaním španielčiny a odtiaľ na vysokú školu odbor tlmočníctvo angličtina - španielčina,“ spomína Denisa, ktorá sa počas štúdia na jeden semester dostala do Mexika a aj na stáž do centrály Európskeho parlamentu v Luxembursku. „Myslím si, že práve to mi úplne zmenilo môj život. Som tu už viac ako dva roky,“ zdôverila sa usmiata Slovenka.

Práve na tejto stáži totiž stretla španielskeho informatika z Kolumbie Jaimeho, ktorý pochádzal z mesta Cali, kolísky salsy. „On učil konverzáciu a ja gramatiku. Po prvej hodine sme zašli na pohár vína a odvtedy sme ostali spolu. Po skončení stáže som si našla prácu v Luxemburgu. Začala som pracovať v banke a musela som sa znovu začať všetko učiť, lebo ekonomiku som neštudovala,“ rozpráva Denisa.

Dvojitá svadba

Tento rok sa rozhodli, že spolu zostanú celý život a na konci júla vystrojili najskôr svadbu v Luxemburgu a začiatkom augusta v Liptovskej Tepličke, kam prišli aj Jaimeho rodičia. „Veľmi sa im na Slovensku páčilo. My sme už ako manželia ostali ešte viac ako týždeň v Tepličke,“ hovorí s hrdosťou Denisa. V polovici augusta sa rozhodli pre svadobné fotenie na Prednom Solisku.

„Lanovkou sme vyšli na Solisko a fotograf nás vytiahol ku krížu na vrch. Samozrejme, že sme zmeškali poslednú lanovku a na Štrbské Pleso sme museli ísť peši. Pri mostíkoch sa spod stromu na nás pozeral statný medveď. Neviem, kto bol viac vydesený, ale môj muž aj s fotografom sa dali na ústup a mňa obetovali medveďovi. Našťastie on o mňa nemal záujem,“ smeje sa Denisa, ktorú manžel oslovuje „chiquita“ (dievčatko) alebo „amor“ (láska).

Keď ju chce zvlášť potešiť, tak vysloví vetu: „Esta noche cocino yo!“ (Dnes večer varím ja.) Zdrojom konfliktov sa u nich čiastočne stali tradície. „Predsa len je to veľký kultúrny rozdiel, no nakoniec sme všetko zvládli a jeho rodičia boli nielen zo Slovenska, ale aj zo samotnej svadby nadšení,“ pochvaľuje si Denisa.

Jaime žije v Európe už od roku 2013, pričom precestoval takmer 80 štátov sveta. Zbožňuje kolumbijský futbal aj cyklistiku. „Pri Tour de France bola veľká oslava, keď na Champs-Élysées vyhral Kolumbijčan Egan Bernal. Tancuje pritom salsu a miluje predĺžené víkendy,“ rozplýva sa Slovenka, ktorá v ňom našla lásku na celý život.