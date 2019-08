Má Kočner v leopoldovskej väznici spojenca?! Únik interého dokumentu naznačuje jediné

Marian Kočner sa nachádza vo väznici v Leopoldove.

Ako píše Denník N, jeho obhajcovi Marekovi Parovi niekto dodal interný dokumentu Zboru väzenskej a justičnej stráže. Jednalo sa o nariadenie o tom, ako sa majú príslušníci zboru k obvinenému podnikateľovi správať. Para založil dokument do spisu v kauze falšovania zmeniek.

Kočnerov advokát podľa Denníka N hovorí, že mu ho poslal neznámy odosielateľ poštou. Vyjadrenie hovorkyne Zboru väzenskej a justičnej stráže by mohlo naznačovať, že podnikateľ by mohol mať medzi jej príslušníkmi spojenca. ,,Tento dokument bol vytvorený výlučne pre služobnú potrebu a ústav Leopoldov neposkytol tento dokument obhajcovi obvineného. Z tohto dôvodu nám nie je známy legálny spôsob, na základe ktorého by obhajca obvineného mohol disponovať predmetným dokumentom,“ povedala Katarína Nováková.

Ako Denník N dodáva, prípadom sa už zaoberá inšpekcia ministerstva vnútra, vzniklo podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Väznica Leopoldov informovala, že vo veci prijala opatrenia.