Pred začiatkom školy nevynechajte návštevu tohto lekára: Vyšetrenie môže dieťaťu zmeniť život

Vek dieťaťa hrá významnú úlohu v prípade odhalenia očnej poruchy, preto je s ním potrebné pred začiatkom školského roka absolvovať prehliadku u očného lekára.

TASR to uviedla vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Jana Hamade.

"Čím skôr sa na prípadnú očnú poruchu príde, tým väčšia je šanca na jej úspešné liečenie.Pri zanedbaní, naopak, môže hroziť rozvoj tupozrakosti alebo škúlenie," uviedla Hamade.

Rodič by mal pred nástupom dieťaťa do školy podľa odborníčky poučiť o jednoduchých návykoch, najmä ako správne sedieť a v akej vzdialenosti mať oči pri písaní úloh od zošita alebo pri sedení za počítačom od monitora. Hamade tvrdí, že pomáhajú pravidelné prestávky, počas ktorých je dobré pozerať sa pre zmenu do diaľky, napríklad z okna, alebo vyskúšať očnú gymnastiku.

"Pri práci s počítačom dochádza pre zvýšené sústredenie sa na monitor a zníženú frekvenciu žmurkania k vysychaniu oka, dieťa môže pociťovať únavu, pálenie očí alebo vidieť rozostrený obraz," uviedla Hamade. Riešením je podľa nej nastavenie optimálneho času stráveného pri počítači, čo je podľa odborníkov okolo dvoch hodín denne.