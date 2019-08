Zažehnali obrovskú krízu? Prekvapivé slová Agáty Prachařovej o vzťahu s Jakubom

Ako na hojdačke! Česká modelka a moderátorka Agáta Prachařová (34) a porotca šou Česko Slovensko má talent Jakub Prachař (35) si ešte donedávna nevedeli prísť na meno a skloňoval sa aj rozvod.

Agáta, ktorá má so svojím manželom takmer dvojročnú dcérku Miu, tentoraz tvrdí, že sa medzi nimi vrátilo všetko do starých koľají. Ešte pred troma mesiacmi to vyzeralo, že manželstvu Agáty a Jakuba Prachařovcov definitívne odzvonilo. Modelka na jar na sociálnej sieti oznámila, že sa s manželom rozchádza. Dokonca odletela za mamou, herečkou Veronikou Žilkovou do Izraela. Blesk vtedy informoval, že ešte pred odletom stihla podpísať rozvodové papiere.

Olej do ohňa priliali aj správy od istého Slováka, ktorý tvrdil, že Prachař mal pomer s kolegyňou zo šou Česko Slovensko má talent, herečkou Dianou Mórovou. Teraz však nastal opäť zvrat. „Medzi nami je opäť všetko ako predtým. Už to neriešim. Čo bude, bude, hlavné sú pre mňa deti,“ povedala Blesku dvojnásobná mama, ktorá má z bývalého vzťahu syna Kryšpína a s manželom dcérku Miu.