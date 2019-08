Michaelu a Ota čakala po dovolenke neuveriteľná spúšť: Vykradli nás napriek bezpečnostným dverám!

Bezpečnostné dvere byt neochránili! Michaela (28) sa s manželom Otom (32) vybrali na vysnívanú dovolenku do Turecka. Pred odletom dali svokrovi kľúče, aby mohol kŕmiť rybičky a polievať kvety.

Lenže zatiaľ, čo si užívali more a slnko, niekto im doma kradol ich cennosti, a to napriek tomu, že mali bezpečnostné dvere so špeciálnym zámkom. Keď im do Turecka telefonoval svokor, aby im povedal, čo sa stalo, sympatický párik zažil najhorší návrat z dovolenky. Posledné dni dovolenky sa niesli v znamení bezsenných nocí. „Že nás vykradli, zistil svokor minulý týždeň. Prišiel, aby polial kvety a nakŕmil rybičky. Nebolo zamknuté a pritom vedel, že sme zamkli. Zámok zlodeji nepoškodili a byt obrátili hore nohami,“ prezradila namosúrená Miška. Manželia prileteli v piatok, takže ich výpoveď na polícii ešte len čaká.

„Zmizli peniaze, cennosti, ale aspoň nám nechali notebooky,“ povedala Miška, ktorá sa rozhodla pre medializáciu aj preto, že v okolí vykradli viacero bytov. „Zdieľala som to na facebooku a ozvali sa ľudia, ktorých vykradli. Napočítala som 14 ľudí a skoro všetci mali Mul-t-lock a dvere od Sherlocku. Policajt mi potvrdil, že väčšina krádeží sa týkala ľudí, ktorí mali tento zámok,“ rozhorčila sa Miška. Firmu Sherlock však neupodozrieva, keďže vykradli aj byty, ktoré mali iné zámky a dvere. „Policajti povedali, že typ kľúča je prelomený,“ povedala Miška.

Hovorca polície v Bratislave Michal Szeiff sa k danému prípadu zatiaľ nemohol vyjadrovať, no uviedol, že v okrese Bratislava II evidujú ku 23. augustu 7 prípadov krádeží vlámaním. „Objasnené sú 4 prípady, čo znamená, objasnenosť je na úrovni 57,14%. V rovnakom období minulého roka bolo 10 prípadov. Objasnili sme päť,“ uzavrel hovorca. Kontaktovali sme aj firmu Sherlock a hovorkyňa Martina Gojdič priznala, že od polície vedia, že došlo k niekoľkým vykradnutiam v bytoch, kde boli inštalované bezpečnostné dvere SHERLOC®. „S políciou spolupracujeme. Zastavili sme predaj dotknutej cylindrickej vložky a rovnaký postup sme odporučili obchodným partnerom,“ uviedla Gojdič. Michaele s Otom však zostali len oči pre plač, pretože v priebehu chvíle prišli o ťažko nadobudnutý majetok.

Urobte svoj domov bezpečnejší

Michal Szeiff, hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave

- namontujte si doma bezpečnostné dvere s murovanou zárubňou a nešetrite na zámkoch

- ak bývate na prízemí alebo v rodinnom dome, zvýšte svoju bezpečnosť okenicami, mrežami, zasklením bezpečnostnými sklami, uzamykateľnými kľučkami

- neskrývajte kľúče do poštovej schránky, pod kvetináče alebo pod rohožku (namiesto toho si rezervný kľúč nechajte u susedov, priateľov alebo inej dôveryhodnej osoby)

- ak opúšťate byt, skontrolujte priestor pred dverami panoramatickým priezorom

- nikdy neotvárajte dvere bez zaistenia správne inštalovanou a pevnou retiazkou

- ak je váš dom osamelo stojaci, zvážte namontovanie alarmu, ktorý poskytuje núdzové sledovanie proti krádeži a požiaru